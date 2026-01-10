Transfert de Barcola : C’est la panique au PSG !

Après une saison historique, le PSG se concentre désormais un peu plus sur l'avenir des joueurs qui composent cet effectif triomphant. Parmi eux, Bradley Barcola a un contrat qui le lie au club de la capitale jusqu'en 2028 et le PSG pourrait s'intéresser à son cas un peu plus en profondeur prochainement.
Recruté par le PSG en 2023, Bradley Barcola fait partie des éléments forts de l'effectif que le club voudrait conserver. Comme Ousmane Dembélé, son contrat s'étend pour le moment jusqu'en 2028 et sa prolongation est en discussion, alors que le PSG est déjà passé à l'action. Mais c'est le cas du plus jeune des deux qui intéresse plutôt.
Barcola au PSG, une réponse est attendue
Joueur important de l'effectif de Luis Enrique, en témoigne ses 6 titularisations en 6 matches en Ligue des champions cette saison, Bradley Barcola doit maintenant entrer en discussion avec le PSG concernant son contrat et la situation est plus préoccupante que celle de Dembélé. « Il n’y pas urgence pour Dembélé ? Non, il n’y a pas d’urgence. Autant pour Barcola, peut-être un peu plus. Le PSG aimerait vraiment savoir ce qu’il en est » assure Fabrice Hawkins dans les Grandes Gueules du Sport.
Barcola sur le départ ?
En n'hésitant pas à quitter son club formateur en 2023, Bradley Barcola semble à l'aise au PSG. Le club peut avoir l'espoir de le voir prolonger son contrat. Le joueur de 23 ans est actuellement évalué à 70M€ d'après Transfermarkt et pour le moment il n'a pas répondu aux avances du club.