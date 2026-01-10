Transfert de Barcola : C’est la panique au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison historique, le PSG se concentre désormais un peu plus sur l'avenir des joueurs qui composent cet effectif triomphant. Parmi eux, Bradley Barcola a un contrat qui le lie au club de la capitale jusqu'en 2028 et le PSG pourrait s'intéresser à son cas un peu plus en profondeur prochainement.

Recruté par le PSG en 2023, Bradley Barcola fait partie des éléments forts de l'effectif que le club voudrait conserver. Comme Ousmane Dembélé, son contrat s'étend pour le moment jusqu'en 2028 et sa prolongation est en discussion, alors que le PSG est déjà passé à l'action. Mais c'est le cas du plus jeune des deux qui intéresse plutôt.

Barcola au PSG, une réponse est attendue Joueur important de l'effectif de Luis Enrique, en témoigne ses 6 titularisations en 6 matches en Ligue des champions cette saison, Bradley Barcola doit maintenant entrer en discussion avec le PSG concernant son contrat et la situation est plus préoccupante que celle de Dembélé. « Il n’y pas urgence pour Dembélé ? Non, il n’y a pas d’urgence. Autant pour Barcola, peut-être un peu plus. Le PSG aimerait vraiment savoir ce qu’il en est » assure Fabrice Hawkins dans les Grandes Gueules du Sport.