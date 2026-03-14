Mercato - PSG : «C'est un coup de poignard dans le dos», son départ ne passe pas...

Le Paris Saint-Germain a été le protagoniste d'une trahison. C'est le ressenti communiqué par le club lésé dans une opération qui a fait beaucoup de bruit dans les médias au moment des faits. Ce vendredi, une couche a été rajoutée à ce feuilleton qui n'en finit pas d'être commenté en dehors de l'hexagone.
Les semaines passent, mais rien n'y fait. Le PSG se trouve au cœur d'une histoire de trahison entre un de ses joueurs et un ancien employeur. C'est en effet le point de vue de l'ex-club en question qui n'a cessé de se plaindre de la succession d'évènements qui a mené à ce dénouement tant décrié. Cette semaine, une fois de plus, un membre éminent du club s'est plaint dans la presse.
«Le départ de Dro a été une trahison de la part de son agent»
Le tout, en pleine campagne présidentielle du FC Barcelone. L'actuel président Joan Laporta s'est exprimé à Jijantes FC sur le cas Dro Fernandez. Pour rappel, le milieu de terrain de 19 ans formé à La Masia a pris la décision de mettre les voiles vers le Paris Saint-Germain afin de parfaire sa formation. Un traître au même titre que son agent Iván de la Peña d'après le patron du Barça. « Grâce à Jorge Mendes, nous avons réussi à garder Lamine, et nous n'avons pas connu le même sort qu'avec « Lo Pelat » (Iván de la Peña), à cause duquel Dro est parti au PSG. Si Jorge Mendes avait eu Dro, cela ne se serait pas produit. Le départ de Dro a été une trahison de la part de son agent. C'était une honte et un coup de poignard dans le dos. »
«Hansi a été très affecté»
Entraîneur du FC Barcelone, Hans-Dieter Flick a lui aussi eu du mal à avaler la pilule. Joan Laporta assure que le fait que Dro Fernandez ait bénéficié d'un traitement de faveur de la part du technicien allemand a rendu les choses encore plus difficiles à gérer au moment de son départ pour le PSG. « Hansi (ndlr Flick) a été très affecté, car il lui avait donné plus d’opportunités qu’aux autres. Avec Dro, on a fait une exception, car il n’avait pas le contrat adéquat ».