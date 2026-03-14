Mercato - PSG : «C'est un coup de poignard dans le dos», son départ ne passe pas...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a été le protagoniste d'une trahison. C'est le ressenti communiqué par le club lésé dans une opération qui a fait beaucoup de bruit dans les médias au moment des faits. Ce vendredi, une couche a été rajoutée à ce feuilleton qui n'en finit pas d'être commenté en dehors de l'hexagone.

Les semaines passent, mais rien n'y fait. Le PSG se trouve au cœur d'une histoire de trahison entre un de ses joueurs et un ancien employeur. C'est en effet le point de vue de l'ex-club en question qui n'a cessé de se plaindre de la succession d'évènements qui a mené à ce dénouement tant décrié. Cette semaine, une fois de plus, un membre éminent du club s'est plaint dans la presse.

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🚨🗣️ Joan Laporta: "Con Jorge Mendes hemos mantenido a Lamine y no nos ha pasado como con 'Lo Pelat' (Iván de la Peña) que por su culpa Dro se fue al PSG. Si Jorge Mendes hubiera tenido a Dro y no hubiera pasado".



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«Le départ de Dro a été une trahison de la part de son agent» Le tout, en pleine campagne présidentielle du FC Barcelone. L'actuel président Joan Laporta s'est exprimé à Jijantes FC sur le cas Dro Fernandez. Pour rappel, le milieu de terrain de 19 ans formé à La Masia a pris la décision de mettre les voiles vers le Paris Saint-Germain afin de parfaire sa formation. Un traître au même titre que son agent Iván de la Peña d'après le patron du Barça. « Grâce à Jorge Mendes, nous avons réussi à garder Lamine, et nous n'avons pas connu le même sort qu'avec « Lo Pelat » (Iván de la Peña), à cause duquel Dro est parti au PSG. Si Jorge Mendes avait eu Dro, cela ne se serait pas produit. Le départ de Dro a été une trahison de la part de son agent. C'était une honte et un coup de poignard dans le dos. »