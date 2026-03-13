Mercato - OM : «Pas le bon endroit», il regrette son transfert à Marseille et l’assume !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il n’est pas facile d’arriver dans un club comme l’Olympique de Marseille, même pour un joueur ayant une certaine expérience. L’exemple de cet ancien international français illustre bien les difficultés d’adaptation dans la cité phocéenne, lui qui a regretté son transfert dans un club « pas assez stable ».

Il fait partie des 52 joueurs ayant porté le maillot du PSG et de l’OM au cours de leur carrière. Unique buteur de la finale de la Coupe des Coupes 1996 permettant au club de la capitale de remporter sa première compétition européenne face au Rapid Vienne, Bruno Ngotty avait rejoint la formation marseillaise quatre ans plus tard, après un passage en Italie (1998-2000). Une aventure qu’il regrette.

«Le meilleur choix», Frank McCourt a trouvé la personne parfaite pour l’OM ? https://t.co/kZEJEqwRAz — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« L’OM ? Pas le bon endroit, ni le bon moment » « Ce n'était pas le bon endroit, ni le bon moment, avait expliqué l’ancien défenseur à L’Équipe, interrogé sur le club dans lequel il n’aurait pas dû aller durant sa carrière. Le club n'était pas assez stable. Je revenais de Milan, un club remarquablement structuré, et je passais à un club qui essayait de se structurer et qui avait utilisé trois ou quatre entraîneurs dans la saison. La deuxième année, Bernard Tapie est revenu, je me suis retrouvé dans un loft et un imprésario a essayé de m'envoyer en Turquie... Mais je suis parti en prêt à Bolton, et je suis resté huit saisons en Angleterre. »