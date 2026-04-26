Karim Benzema désigne la plus grosse célébrité du PSG… et c’est assez surprenant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Karim Benzema s'est longuement exprimé jeudi soir dans un live Instagram avec le rappeur Rohff, et le buteur français d'Al-Hilal a évoqué l'actualité du football et notamment le gros niveau de jeu affiché par le PSG. Benzema s'est notamment montré très élogieux envers Luis Enrique, qui est le plus connu du club francilien selon lui.

La séquence a fait beaucoup de buzz jeudi soir sur les réseaux sociaux : Karim Benzema, le buteur français d'Al-Hilal et ancienne légende du Real Madrid dont il a porté les couleurs entre 2009 et 2023, était en live sur Instagram avec le rappeur Rohff. Il faut dire que l'artiste était déjà très proche du footballeur lors de ses débuts professionnels à l'OL, et il a notamment tenu à avoir sa vision des choses sur l'évolution actuelle du PSG, vainqueur de la Ligue des Champions l'an passé et toujours en course pour conserver son titre.

«On est au-dessus de toutes les équipes sur ça» : Le message fort de Luis Enrique... aux supporters du PSG ! https://t.co/0k2hGJOMbq — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

Benzema fan de ce PSG version Luis Enrique Karim Benzema s'est montré particulièrement élogieux envers ce PSG, et surtout envers la gestion de Luis Enrique qui a réussi à mettre en place un vrai collectif selon lui : « Le PSG, ce qui est bien, c’est que tu mets une équipe titulaire et ça joue, ça joue… L’entraîneur, il fait un changement à la 60e, à la 70e, et les mecs qui rentrent, ils t’apportent plus que ceux qui ont débuté le match. Et c’est, soi-disant, les remplaçants, tu imagines ou pas ? Chacun sait ce qu’il doit faire, sait ce qu’il doit apporter, le titulaire comme le remplaçant », a confié Karim Benzema, qui affirme même que Luis Enrique est la plus grosse célébrité du PSG, devant ses joueurs.