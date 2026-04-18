Du jamais vu au Real Madrid : Vinicius Jr fixe une condition pour rester !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche de la fin de la saison, le Real Madrid se rapproche un peu plus d'une nouvelle année sans titre. Le club espagnol vient de se faire éliminer en Ligue des champions et ne remportera pas la Liga sauf catastrophe du FC Barcelone. En vue du mercato estival, un sujet suscite énormément d'interrogations : Vinicius Jr. Le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2027, n'a pas encore prolongé. Et il y a des conditions...

Moins performant cette saison, Vinicius Jr a vu sa valeur largement diminuer. Sur le mercato, peu de clubs semblent vouloir se lancer dans le pari et une prolongation de contrat avec le Real Madrid semble être plus évidente. Si les dirigeants semblent explorer cette option depuis un moment déjà, l'entourage du Brésilien n'a pas encore accepté car il y a un détail qu'ils aimeraient encore négocier.

Vinicius Jr : Romain Molina annonce son transfert loin du Real Madrid ? https://t.co/FjRrT7386H — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

Vinicius Jr a ses conditions, le Real Madrid est prévenu Star du Real Madrid depuis 2018, Vinicius Jr arrive au bout de son aventure. C'est en tout cas la situation actuelle pour celui dont le contrat expire en juin 2027. L'attaquant brésilien n'a pas encore accepté de prolonger son contrat et le journaliste Jorge Picon explique pourquoi. « Une offre de prolongation de contrat est sur la table depuis un certain temps déjà. Le problème : son entourage en demande davantage. Que ce soit sous la forme d'une augmentation de salaire ou d'une prime de prolongation que le club n'a jamais versée auparavant » écrit-il sur son compte X.