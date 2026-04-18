Du jamais vu au Real Madrid : Vinicius Jr fixe une condition pour rester !

A l'approche de la fin de la saison, le Real Madrid se rapproche un peu plus d'une nouvelle année sans titre. Le club espagnol vient de se faire éliminer en Ligue des champions et ne remportera pas la Liga sauf catastrophe du FC Barcelone. En vue du mercato estival, un sujet suscite énormément d'interrogations : Vinicius Jr. Le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2027, n'a pas encore prolongé. Et il y a des conditions...
Moins performant cette saison, Vinicius Jr a vu sa valeur largement diminuer. Sur le mercato, peu de clubs semblent vouloir se lancer dans le pari et une prolongation de contrat avec le Real Madrid semble être plus évidente. Si les dirigeants semblent explorer cette option depuis un moment déjà, l'entourage du Brésilien n'a pas encore accepté car il y a un détail qu'ils aimeraient encore négocier.
Vinicius Jr a ses conditions, le Real Madrid est prévenu
Star du Real Madrid depuis 2018, Vinicius Jr arrive au bout de son aventure. C'est en tout cas la situation actuelle pour celui dont le contrat expire en juin 2027. L'attaquant brésilien n'a pas encore accepté de prolonger son contrat et le journaliste Jorge Picon explique pourquoi. « Une offre de prolongation de contrat est sur la table depuis un certain temps déjà. Le problème : son entourage en demande davantage. Que ce soit sous la forme d'une augmentation de salaire ou d'une prime de prolongation que le club n'a jamais versée auparavant » écrit-il sur son compte X.
Le Real Madrid bientôt fixé ?
Alors que Vinicius Jr avait même été visé par des offres exceptionnelles d'Arabie saoudite, une prolongation semblait toujours être l'option la plus envisageable. Si pour l'instant il n'y a eu de confirmation, c'est la conclusion qui devrait être adoptée. Mais il faudra attendre un peu pour avoir le fin mot de l'histoire. « D'après ce qu'on me dit, le Real Madrid n'a pas l'intention de modifier le moindre chiffre de ce contrat, mais souhaite toujours que Vinicius accepte et reste. Le joueur souhaite également rester, mais il se rapproche de plus en plus de la fin de son contrat (janvier 2027). Ma prédiction, d'après ce que je sais : que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, cette affaire se réglera après la Coupe du monde » poursuit Jorge Picon.