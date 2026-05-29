Cyclisme - Tour de France : Pogacar-Vingegaard ? Pour lui, Seixas n'entre pas dans l'équation !

Alors que Jonas Vingegaard surclasse ses adversaires dans le Giro, qu'il va remporter sauf incident dans trois jours, l'ancien sprinteur Robbie McEwen estime que le leader danois est en très bonne voie pour concurrencer Tadej Pogacar sur le Tour de France, sans visiblement tenir compte de Paul Seixas dans l'équation...
Alors que Jonas Vingegaard est en train de surclasser le Giro, dominant largement l'épreuve sans véritable concurrent, de plus en plus de voix s'élèvent pour annoncer que le Danois sera en situation de concurrencer Tadej Pogacar pour le maillot jaune sur les routes du Tour de France, contrairement à ces deux dernières années où il avait nettement subi la domination du Slovène.
« Personne d'autre que Vingegaard n'est comparé à Pogacar de cette façon, à part Mathieu Van der Poel sur les classiques »
Ces dernières heures, à l'occasion d'une intervention pour TNT Sports, l'ancien sprinteur australien Robbie McEwen, a appuyé cette vision, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Je pense que nous avons déjà vu un Jonas encore plus performant lorsqu'il a battu Tadej Pogacar pour remporter le Tour de France à deux reprises. Mais je crois qu'il est sur la bonne voie pour retrouver ce niveau. Se remettre de sa chute il y a deux ans, ce n'est pas comme si on était complètement guéri simplement en reprenant la compétition ; c'est une longue reconstruction pour que tout fonctionne à nouveau correctement. Les blessures sont très complexes. C'est aussi un immense privilège d'être cité et comparé à Tadej Pogacar. Être comparé à lui comme ça, c'est exceptionnel. Personne d'autre n'est comparé à lui de cette façon, sauf peut-être Mathieu van der Poel sur les classiques. Sur les Grands Tours, il n'y a quasiment personne qui puisse rivaliser avec lui ».
Paul Seixas n'est pas mis dans l'équation...
A la lecture des propos de Robbie McEwen, un élément interpelle : il oublie totalement Paul Seixas dans l'équation, comme si à ses yeux le prodige français ne serait à coup sûr pas au niveau pour lutter réellement avec Pogacar cet été. Une position qui traduit le scepticisme d'une partie des observateurs internationaux, non pas sur ses qualités hors-norme de Seixas, mais sur sa capacité à les exprimer pleinement cet été, alors qu'il n'a que 19 ans et n'a jamais couru de Grand Tour.