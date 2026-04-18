Mercato : Le PSG et Arsenal se disputent le transfert de Camavinga !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait très certainement vivre un été agité sur le mercato. Afin de se renforcer en vue de la saison prochaine, le club de la capitale aurait des vues sur Eduardo Camavinga. Seulement le milieu de terrain du Real Madrid serait également dans le viseur d’Arsenal, qui semblerait en meilleure position sur ce dossier.

Et si Eduardo Camavinga faisait son retour en Ligue 1 cet été ? En difficulté au Real Madrid et dans la tourmente après son erreur qui a précipité l’élimination en Ligue des champions, le milieu de terrain de 23 ans pourrait être ouvert à l’idée de se relancer ailleurs la saison prochaine. Et dans cette optique, l’international français se retrouverait dans le viseur du PSG sur le mercato.

Mercato - Camavinga au PSG ? Fabrizio Romano donne la réponse et évoque une autre possibilité https://t.co/QAqR6uUbU8 — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Arsenal devant le PSG dans la lutte pour Eduardo Camavinga ? D’après les informations de Caught Offside, les champions d’Europe 2025 considéreraient Eduardo Camavinga comme un joueur attractif. Ce dernier pourrait envisager l’idée d’un départ du Real Madrid afin de retrouver un temps de jeu plus régulier, même si le club madrilène l’estimerait encore comme une pièce importante de l’équipe. Mais le PSG ne serait pas seul sur ce dossier. Le média britannique précise qu’Arsenal serait également dans la course et serait même en bien meilleure position pour l’ancien du Stade Rennais. Manchester United serait aussi un prétendant crédible pour son transfert, l'intérêt des Red Devils étant concret.