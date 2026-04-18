Départ du Real Madrid : Deux jours après son carton rouge, le verdict est tombé pour Camavinga ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi, le Real Madrid avait pour objectif de venir à bout du Bayern Munich pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le club espagnol semblait se diriger vers des prolongations quand Eduardo Camavinga a reçu un carton rouge, précipitant la perte du Real. Le Bayern a fini par inscrire deux autres buts et depuis cette soirée douloureuse, le Français est dans le viseur de beaucoup de monde. Jusqu'à menacer son avenir à Madrid ?

Expulsé en fin de match face au Bayern Munich, Eduardo Camavinga a encore livré une prestation décevante avec le Real Madrid. Le milieu de terrain français est sous le feu des critiques et son avenir est largement remis en cause. Sous contrat jusqu'en 2029 avec le club de la capitale espagnole, il ne compte visiblement pas baisser les bras.

Mbappé et Vinicius Jr : Leur duo «ne marche pas», le Real Madrid va devoir payer ? https://t.co/2kePvyylkv — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Terrible soirée pour Camavinga Présent au Real Madrid depuis 2021, Eduardo Camavinga n'a que 23 ans mais a encore du mal à convaincre sur le terrain. Le milieu français est entré à la 62ème minute lors du match retour face au Bayern Munich et a commis deux fautes en très peu de temps, ce qui lui a valu d'être exclu à la 86ème minute. A ce moment-là, le score cumulé était de 4-4 et le Real pouvait encore y croire. Sur les réseaux sociaux, Camavinga a tenu à prendre la parole pour faire son mea culpa auprès des supporters. « J'assume ma part de responsabilité. Je veux m'excuser auprès de mon équipe et de tous les madridistas. Merci pour votre soutien. Hala Madrid, pour toujours » écrit-il sur Instagram.