Départ du Real Madrid : Deux jours après son carton rouge, le verdict est tombé pour Camavinga ?

Mercredi, le Real Madrid avait pour objectif de venir à bout du Bayern Munich pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le club espagnol semblait se diriger vers des prolongations quand Eduardo Camavinga a reçu un carton rouge, précipitant la perte du Real. Le Bayern a fini par inscrire deux autres buts et depuis cette soirée douloureuse, le Français est dans le viseur de beaucoup de monde. Jusqu'à menacer son avenir à Madrid ?
Expulsé en fin de match face au Bayern Munich, Eduardo Camavinga a encore livré une prestation décevante avec le Real Madrid. Le milieu de terrain français est sous le feu des critiques et son avenir est largement remis en cause. Sous contrat jusqu'en 2029 avec le club de la capitale espagnole, il ne compte visiblement pas baisser les bras.
Terrible soirée pour Camavinga
Présent au Real Madrid depuis 2021, Eduardo Camavinga n'a que 23 ans mais a encore du mal à convaincre sur le terrain. Le milieu français est entré à la 62ème minute lors du match retour face au Bayern Munich et a commis deux fautes en très peu de temps, ce qui lui a valu d'être exclu à la 86ème minute. A ce moment-là, le score cumulé était de 4-4 et le Real pouvait encore y croire. Sur les réseaux sociaux, Camavinga a tenu à prendre la parole pour faire son mea culpa auprès des supporters. « J'assume ma part de responsabilité. Je veux m'excuser auprès de mon équipe et de tous les madridistas. Merci pour votre soutien. Hala Madrid, pour toujours » écrit-il sur Instagram.
« Camavinga sera là »
Alors que ses performances ne sont pas toujours convaincantes, Eduardo Camavinga est visé par les critiques et beaucoup l'envoient déjà vers la sortie à Madrid. Le Français ne l'entendrait pas de cette oreille. « On dit que ce ne sont que les rumeurs habituelles. Eduardo ne veut pas partir et il ne partira pas. Son contrat court toujours (jusqu’en 2029, ndlr) et il va rester. En août, au coup d’envoi de la Liga, Camavigna sera là » assure le journaliste espagnol Anton Meana sur les ondes de la Cadena SER.