Real Madrid - Kylian Mbappé sous le feu des critiques : Un journaliste s’agace sur La Chaîne L’Equipe, «c’est disproportionné»

Depuis l’élimination du Real Madrid contre le Bayern Munich en Ligue des champions, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques. Certains estiment que le capitaine de l’équipe de France a une part de responsabilité dans l’échec madrilène cette saison. Et cela n’a pas manqué d’agacer un journaliste sur La Chaîne L’Equipe, qui l’a bien fait savoir.
Mercredi soir, le Real Madrid a dit adieu à la Ligue des champions après sa défaite sur la pelouse du Bayern Munich (4-3, 6-4 au cumul des scores). Le club madrilène se dirige donc vers une saison blanche, puisqu’il ne lui reste plus que la Liga à jouer et qu’il compte 9 points de retard sur le FC Barcelone à 7 journées de la fin. Kylian Mbappé se retrouve donc sous le feu des critiques en ce moment, et cela a agacé un journaliste sur La Chaîne L’Equipe.
«Il n’y a aucune nuance à son égard»
« Je ne suis pas du tout d’accord avec ce truc sur Mbappé qu’on entend partout. Un mec qui met 50 ou 60 buts depuis 5 ans, les autres n’ont qu’à pas se déresponsabiliser. Il y a un bashing sur Mbappé ? Trop, c’est disproportionné. On peut lui reprocher des choses, d’ailleurs il lui dit avec intelligence, sauf qu’il n’y a aucune nuance à son égard. J’ai un joueur comme ça qui met 60 buts, je me tue pour lui. Sauf qu’il faut faire des choix, et c’est Florentino Pérez qui doit les faire » a d’abord expliqué Nabil Djellit dans L’Equipe du Soir.
«Si tu prends Mbappé, tu fais l’équipe autour de lui»
« Si les mecs n’arrivent pas à gérer leurs égos, si Vinicius Jr n’accepte pas d’être Scottie Pippen et pas Michael Jordan, il faut changer. Si Bellingham n’accepte plus de faire la serpillère, c’est-à-dire se mettre minable pour le collectif... Si ça ne marche pas, tu changes. Si tu prends Mbappé, tu fais l’équipe autour de lui. Si les gars n’acceptent pas, c’est ton choix, ils s’en vont. Tu fais autrement. Et si ça ne marche pas sur 4 ou 5 ans, parce que c’est un cycle, alors là tu le mets face à ses responsabilités » a ensuite ajouté le journaliste. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé et le Real Madrid sauront redresser la barre pour éviter de vivre la même saison lors de l’exercice 2026-2027.