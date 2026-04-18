Real Madrid - Kylian Mbappé sous le feu des critiques : Un journaliste s’agace sur La Chaîne L’Equipe, «c’est disproportionné»

Pierrick Levallet

Depuis l’élimination du Real Madrid contre le Bayern Munich en Ligue des champions, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques. Certains estiment que le capitaine de l’équipe de France a une part de responsabilité dans l’échec madrilène cette saison. Et cela n’a pas manqué d’agacer un journaliste sur La Chaîne L’Equipe, qui l’a bien fait savoir.

Mercredi soir, le Real Madrid a dit adieu à la Ligue des champions après sa défaite sur la pelouse du Bayern Munich (4-3, 6-4 au cumul des scores). Le club madrilène se dirige donc vers une saison blanche, puisqu’il ne lui reste plus que la Liga à jouer et qu’il compte 9 points de retard sur le FC Barcelone à 7 journées de la fin. Kylian Mbappé se retrouve donc sous le feu des critiques en ce moment, et cela a agacé un journaliste sur La Chaîne L’Equipe.

Mbappé et Vinicius Jr : Leur duo «ne marche pas», le Real Madrid va devoir payer ? https://t.co/2kePvyylkv — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

«Il n’y a aucune nuance à son égard» « Je ne suis pas du tout d’accord avec ce truc sur Mbappé qu’on entend partout. Un mec qui met 50 ou 60 buts depuis 5 ans, les autres n’ont qu’à pas se déresponsabiliser. Il y a un bashing sur Mbappé ? Trop, c’est disproportionné. On peut lui reprocher des choses, d’ailleurs il lui dit avec intelligence, sauf qu’il n’y a aucune nuance à son égard. J’ai un joueur comme ça qui met 60 buts, je me tue pour lui. Sauf qu’il faut faire des choix, et c’est Florentino Pérez qui doit les faire » a d’abord expliqué Nabil Djellit dans L’Equipe du Soir.