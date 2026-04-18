Kylian Mbappé en couple avec Ester Exposito : Le coup de gueule d’un journaliste espagnol à propos leur histoire d’amour

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières semaines, Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui… dans la presse people. Au-delà de ses performances, l’attaquant du Real Madrid a capté l’attention avec son histoire d’amour avec l’actrice espagnole, Ester Exposito. Une idylle qui n’en finit plus de faire parler et voilà que de l’autre côté des Pyrénées, un coup de gueule a même été lâché contre son qui disent que ça influe sur les performances de Mbappé.

Toujours très discret concernant sa vie privée et sa situation amoureuse, Kylian Mbappé ne passe cette fois pas inaperçu. En effet, cela fait maintenant quelques semaines qu’on parle de l’histoire entre l’attaquant du Real Madrid et l’actrice espagnole, Ester Exposito. Les deux ne se cachent même pas et multiplient les moments ensemble. Mbappé aurait donc semble-t-il trouvé l’amour dans les bras de celle qui a été révélée dans la série Elite sur Netflix.

«Il doit faire mieux» : Jérôme Rothen se lâche sur Kylian Mbappé après l’élimination du Real Madrid ! https://t.co/uAUA4wybLo — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

Ester Exposito responsable des performances de Mbappé ? Mais voilà que cette histoire entre Kylian Mbappé et Ester Exposito arrive à un moment où le niveau de l’attaquant du Real Madrid est loin d’être le meilleur. De quoi faire dire à certains que ce qui arrive actuellement à Mbappé serait la conséquence de son idylle. De quoi faire bondir Pablo Parra. En effet, pour Marca, le journaliste s’est opposé à ceux qui font le lien entre les performances de Kylian Mbappé et son couple avec Ester Exposito, balançant notamment : « Il est honteux de blâmer Ester Expósito pour tout ce qui arrive de bien ou de mal à Mbappé sur le terrain ».