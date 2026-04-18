Kylian Mbappé en couple avec Ester Exposito : Le coup de gueule d’un journaliste espagnol à propos leur histoire d’amour

Au cours des dernières semaines, Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui… dans la presse people. Au-delà de ses performances, l’attaquant du Real Madrid a capté l’attention avec son histoire d’amour avec l’actrice espagnole, Ester Exposito. Une idylle qui n’en finit plus de faire parler et voilà que de l’autre côté des Pyrénées, un coup de gueule a même été lâché contre son qui disent que ça influe sur les performances de Mbappé.
Toujours très discret concernant sa vie privée et sa situation amoureuse, Kylian Mbappé ne passe cette fois pas inaperçu. En effet, cela fait maintenant quelques semaines qu’on parle de l’histoire entre l’attaquant du Real Madrid et l’actrice espagnole, Ester Exposito. Les deux ne se cachent même pas et multiplient les moments ensemble. Mbappé aurait donc semble-t-il trouvé l’amour dans les bras de celle qui a été révélée dans la série Elite sur Netflix.
Ester Exposito responsable des performances de Mbappé ?
Mais voilà que cette histoire entre Kylian Mbappé et Ester Exposito arrive à un moment où le niveau de l’attaquant du Real Madrid est loin d’être le meilleur. De quoi faire dire à certains que ce qui arrive actuellement à Mbappé serait la conséquence de son idylle. De quoi faire bondir Pablo Parra. En effet, pour Marca, le journaliste s’est opposé à ceux qui font le lien entre les performances de Kylian Mbappé et son couple avec Ester Exposito, balançant notamment : « Il est honteux de blâmer Ester Expósito pour tout ce qui arrive de bien ou de mal à Mbappé sur le terrain ».
« Il est fou amoureux d’Ester »
En Espagne, on parle donc beaucoup du couple Kylian Mbappé-Ester Exposito. Récemment, on apprenait notamment de la part d’une source proche de l’attaquant du Real Madrid : « Ester Exposito a déjà rencontré des membres de la famille de son compagnon, je crois sa mère et ses amis . Elle a également rencontré certains de ses coéquipiers. Dimanche dernier, Ester s'est rendue au Santiago Bernabéu pour assister au match Real Madrid-Atlético de Madrid et a discuté avec des personnes de l'entourage de Mbappé. Elle semblait parfaitement intégrée au groupe. Kylian est très investi dans cette relation ; il est fou amoureux d'Ester. Ils s'entendent à merveille et partagent de nombreux centres d’intérêt ».