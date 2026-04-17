Mercato - PSG : «C’est lui qui voulait partir», Emmanuel Petit rétablit la vérité sur le départ de Mbappé !

Pierrick Levallet

Le départ de Kylian Mbappé du PSG en 2024 a été plutôt délicat. L’attaquant de 27 ans a signé libre au Real Madrid après la fin de son contrat et un divorce houleux avec la direction parisienne. Emmanuel Petit a néanmoins tenu à rétablir la vérité concernant le transfert du capitaine de l’équipe de France dans la capitale espagnole.

Arrivé au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé commence à faire l’objet de sérieuses critiques en Espagne. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas su empêcher l’élimination du club madrilène contre le Bayern Munich en Ligue des champions ce mercredi soir. L’attaquant de 27 ans est vivement pointé du doigt. Emmanuel Petit a donc profité de l’occasion pour rappeler les conditions de son départ du PSG lors de l’été 2024.

Ballon d’Or - Kylian Mbappé peut faire comme Zidane : Voilà la théorie ! https://t.co/aXzlfRCzwZ — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

«Ce n’est pas le PSG qui a voulu que Kylian Mbappé parte» « Quand Mbappé arrive au Real Madrid, le club est champion d’Europe. Il arrive avec le souhait de gagner la Ligue des champions et le Ballon d’Or. Ça joue vraiment en sa défaveur ce timing là. Depuis que le PSG joue comme une équipe, ils sont phénoménaux et ils sont tous unis comme les doigts de la main. Et bizarrement, depuis son arrivée au Real Madrid, cela a provoqué des problèmes d’égo dans le vestiaire. Du jour au lendemain, tu dis à tes stars ‘ce n’est plus vous les stars, mais lui’. Donc malgré lui, il a une responsabilité sur la saison blanche du Real. Mais il n’est pas le seul. Le plus grand responsable de tout ça, c’est Florentino Pérez » a d’abord lancé le champion du monde 1998 dans Rothen s’enflamme.