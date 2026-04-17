Real Madrid - Bientôt un nouvel entraîneur pour Kylian Mbappé : Didier Deschamps est-il le candidat idéal ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cours de saison, le Real Madrid avait décidé de faire appel à Alvaro Arbeloa pour remplacer Xabi Alonso. Mais voilà qu’il ne devrait finalement pas faire long feu en tant qu’entraîneur de la Casa Blanca. En effet, il est de plus en plus question de l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour Kylian Mbappé et compagnie. Annoncé parmi les prétendants à ce poste, Didier Deschamps est-il alors le candidat idéal ?

Distancé en Liga par le FC Barcelone, le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Le club merengue se dirige tout droit vers une saison blanche, ce qui devrait alors avoir certaines conséquences cet été. Les regards se tournent alors notamment vers Alvaro Arbeloa. Actuel entraîneur du Real Madrid, l’Espagnol pourrait bien ne pas le rester. En effet, il faut remettre de l’ordre dans la Casa Blanca et Arbeloa n’a pas le profil pour. Didier Deschamps pourrait-il alors endosser le costume de sauveur dans le capitale espagnole ?

Le Real Madrid pense à Deschamps, la presse espagnole dévoile le nom des deux autres favoris https://t.co/WDgyb22O6p — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Deschamps, l’entraîneur parfait pour relancer le Real Madrid ? Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. N’ayant pas envie de raccrocher, le technicien pourrait vite rebondir et reprendre du service dans un club. Le Real Madrid ? Selon diverses rumeurs, le profil de Deschamps plairait dans la capitale espagnole. Compte tenu de ce qu’il a pu faire avec les Bleus, il pourrait être le profil idoine pour relancer la machine au Real Madrid, d’autant plus qu'il connait bien Kylian Mbappé, ayant fait de lui son capitaine chez les Bleus. A la recherche d’un homme fort pour incarner son club et le ramener au sommet, Florentino Pérez pourrait donc faire le bon choix avec Didier Deschamps.