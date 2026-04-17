Real Madrid - Bientôt un nouvel entraîneur pour Kylian Mbappé : Didier Deschamps est-il le candidat idéal ?

En cours de saison, le Real Madrid avait décidé de faire appel à Alvaro Arbeloa pour remplacer Xabi Alonso. Mais voilà qu’il ne devrait finalement pas faire long feu en tant qu’entraîneur de la Casa Blanca. En effet, il est de plus en plus question de l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour Kylian Mbappé et compagnie. Annoncé parmi les prétendants à ce poste, Didier Deschamps est-il alors le candidat idéal ?
Distancé en Liga par le FC Barcelone, le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Le club merengue se dirige tout droit vers une saison blanche, ce qui devrait alors avoir certaines conséquences cet été. Les regards se tournent alors notamment vers Alvaro Arbeloa. Actuel entraîneur du Real Madrid, l’Espagnol pourrait bien ne pas le rester. En effet, il faut remettre de l’ordre dans la Casa Blanca et Arbeloa n’a pas le profil pour. Didier Deschamps pourrait-il alors endosser le costume de sauveur dans le capitale espagnole ?
Deschamps, l’entraîneur parfait pour relancer le Real Madrid ?
Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. N’ayant pas envie de raccrocher, le technicien pourrait vite rebondir et reprendre du service dans un club. Le Real Madrid ? Selon diverses rumeurs, le profil de Deschamps plairait dans la capitale espagnole. Compte tenu de ce qu’il a pu faire avec les Bleus, il pourrait être le profil idoine pour relancer la machine au Real Madrid, d’autant plus qu'il connait bien Kylian Mbappé, ayant fait de lui son capitaine chez les Bleus. A la recherche d’un homme fort pour incarner son club et le ramener au sommet, Florentino Pérez pourrait donc faire le bon choix avec Didier Deschamps.
Plusieurs candidats pour entraîner le Real Madrid ?
Alors que le Real Madrid rêvait initialement de faire revenir Zinedine Zidane, qui se dirige finalement vers l’équipe de France, il faut donc regarder ailleurs. Didier Deschamps serait un candidat pour remplacer Alvaro Arbeloa, mais d’autres noms circulent pour prendre place sur le banc merengue. On évoque ainsi Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp, Lionel Scaloni et même José Mourinho alors que Cesc Fabregas, qui fait du très bon boulot à Côme, pourrait aussi être une option intéressante malgré son passé au FC Barcelone.
Alors, qui doit être le prochain entraîneur du Real Madrid et de Kylian Mbappé ?