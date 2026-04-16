Kylian Mbappé bientôt entraîné par José Mourinho ? L’information de la presse espagnole qu’on n'a pas vu venir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Venu remplacer Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa pourrait ne pas rester l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. La question est alors de savoir qui pourrait venir le remplacer. Alors qu'on a pu parler de l'option Didier Deschamps, voilà que d’autres noms circulent pour entraîner le Real Madrid, à commencer par celui de José Mourinho.

Le Real Madrid a donc été éliminé ce mercredi soir par le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Suite à ce revers, ça devrait énormément bouger au sein de la Casa Blanca. A commencer par le poste d’entraîneur ? Alors qu’Alvaro Arbeloa occupe aujourd’hui le banc de touche, il pourrait ne plus être là d’ici quelques semaines. Kylian Mbappé et ses coéquipiers pourraient ainsi voir débarquer un nouveau technicien.

Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé bientôt entraîné par une vieille connaissance du PSG ? https://t.co/LVG2rz72fh — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Mourinho va revenir au Real Madrid ? Mais qui viendra prendre les commandes du Real Madrid ? Zinedine Zidane se dirigeant vers le poste de sélectionneur de l’équipe de France, la Casa Blanca aurait vu son rêve s’envoler. Mais à côté de cela, d’autres noms circuleraient. On a ainsi pu parler de Didier Deschamps, mais il ne serait pas le seul à intéresser le Real Madrid. Selon El Mundo, Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino ou encore Lionel Scaloni seraient appréciés, au même titre que José Mourinho qui pourrait ainsi faire un retour pour le moins inattendu sur le banc du Real Madrid.