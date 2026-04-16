Kylian Mbappé bientôt entraîné par José Mourinho ? L’information de la presse espagnole qu’on n'a pas vu venir

Venu remplacer Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa pourrait ne pas rester l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. La question est alors de savoir qui pourrait venir le remplacer. Alors qu'on a pu parler de l'option Didier Deschamps, voilà que d’autres noms circulent pour entraîner le Real Madrid, à commencer par celui de José Mourinho.
Le Real Madrid a donc été éliminé ce mercredi soir par le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Suite à ce revers, ça devrait énormément bouger au sein de la Casa Blanca. A commencer par le poste d’entraîneur ? Alors qu’Alvaro Arbeloa occupe aujourd’hui le banc de touche, il pourrait ne plus être là d’ici quelques semaines. Kylian Mbappé et ses coéquipiers pourraient ainsi voir débarquer un nouveau technicien.
Mourinho va revenir au Real Madrid ?
Mais qui viendra prendre les commandes du Real Madrid ? Zinedine Zidane se dirigeant vers le poste de sélectionneur de l’équipe de France, la Casa Blanca aurait vu son rêve s’envoler. Mais à côté de cela, d’autres noms circuleraient. On a ainsi pu parler de Didier Deschamps, mais il ne serait pas le seul à intéresser le Real Madrid. Selon El Mundo, Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino ou encore Lionel Scaloni seraient appréciés, au même titre que José Mourinho qui pourrait ainsi faire un retour pour le moins inattendu sur le banc du Real Madrid.
Le Real Madrid a gagné avec lui
A 63 ans, le Special One est aujourd’hui toujours en activité, étant en place sur le banc de Benfica. José Mourinho sera-t-il alors le prochain entraîneur du Real Madrid ? Le Portugais n’aura pas de problème d’adaptation, connaissant bien la maison. En effet, Mourinho a déjà dirigé le Real Madrid entre 2010 et 2013, avec notamment à la clé un titre de champion d’Espagne et une Coupe d’Espagne. La flamme va-t-elle alors se raviver entre les deux parties ? Réponse dans les semaines à venir.