Le rêve du Real Madrid s’envole : Zinedine Zidane a choisi l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour remplacer Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France, Zinedine Zidane est aujourd’hui le grand favori pour reprendre le flambeau. Le technicien français est ainsi attendu à la tête des Bleus. Au grand dam du Real Madrid. En Espagne, le club merengue rêvait visiblement de faire revenir une troisième fois Zidane sur le banc madrilène.

Après sa carrière de joueur, Zinedine Zidane s’est reconverti et s’est lancé dans une carrière d’entraîneur. Jusqu’à présent, le Français n’a connu que le Real Madrid, ayant vécu deux expériences sur le banc merengue. Parti pour la dernière fois de la Casa Blanca en 2021, Zizou n’a plus entraîné depuis. Mais voilà que l’attente toucherait à sa fin. En effet, aujourd’hui tout indique que Zidane sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Dans quelques mois, il devrait ainsi succéder à Didier Deschamps. De quoi rendre impossible le diction qui dit jamais deux sans trois alors que le Real Madrid voulait le faire revenir.

Equipe de France : Zinedine Zidane arrive ? Le clan Mbappé l'a déjà prévenu https://t.co/BMLQPbsxLB — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Le Real Madrid rêvait de Zinedine Zidane Pour remplacer Xabi Alonso, le Real Madrid a fait appel à Alvaro Arbeloa au milieu de la saison. Mais voilà que l’Espagnol n’est pas appelé à rester entraîneur de la Casa Blanca. Qui viendra le remplacer ? Ça ne devrait pas être Zinedine Zidane. Et pourtant… Selon les informations de El Mundo, Zizou était perçu comme l’option idéale par le Real Madrid pour venir occuper le banc de touche la saison prochaine. Le technicien français cochait toutes les cases recherchées par les Merengue. Etant donné que Zidane se dirigerait vers le banc de l’équipe de France, le club espagnol doit donc trouver son bonheur ailleurs.