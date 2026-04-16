Zinedine Zidane et l’équipe de France : Ça y est, le contrat a enfin été signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, l’équipe de France va nommer un nouveau sélectionneur dans quelques mois. Zinedine Zidane est alors apparu comme le grand favori pour reprendre le flambeau. Jusqu’à présent, il était annoncé qu’il existait un accord verbal entre Zizou et la FFF, mais voilà que le contrat aurait enfin été signé entre les deux parties.

Arrivé comme sélectionneur de l'équipe de France en 2012, Didier Deschamps s’apprête à refermer un chapitre long de 14 ans à la tête des Bleus. En effet, après la Coupe du monde, le technicien quittera ses fonctions. Pour ce qui est de son remplaçant, rien n'a encore été officialisé, Philippe Diallo refusant d’annoncer l'heureux élu. Il n’empêche qu’on pourrait déjà le connaitre et le prochain à s’asseoir sur le banc de l’équipe de France devrait être Zinedine Zidane. Aujourd’hui plus que jamais, tous les feux semblent être au vert pour Zizou.

Equipe de France : Zinedine Zidane arrive ? Le clan Mbappé l'a déjà prévenu https://t.co/BMLQPbsxLB — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Un accord final enfin trouvé Zinedine Zidane en rêvait, le voilà qu’il devrait être le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Alors qu’il faudra attendre l’officialisation, cela serait fait en coulisses. En effet, récemment, il était question d’un accord verbal entre Zizou et la FFF, mais voilà qu’une grande étape aurait été franchie. En effet, selon les informations de Média Foot, tout serait désormais signé entre les deux parties. Celles-ci ont enfin réussi à se mettre d’accord sur tous les points, à commencer par celui du futur staff de Zidane.