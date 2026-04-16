Zinedine Zidane et l’équipe de France : Ça y est, le contrat a enfin été signé !

Avec le départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, l’équipe de France va nommer un nouveau sélectionneur dans quelques mois. Zinedine Zidane est alors apparu comme le grand favori pour reprendre le flambeau. Jusqu’à présent, il était annoncé qu’il existait un accord verbal entre Zizou et la FFF, mais voilà que le contrat aurait enfin été signé entre les deux parties.
Arrivé comme sélectionneur de l'équipe de France en 2012, Didier Deschamps s’apprête à refermer un chapitre long de 14 ans à la tête des Bleus. En effet, après la Coupe du monde, le technicien quittera ses fonctions. Pour ce qui est de son remplaçant, rien n'a encore été officialisé, Philippe Diallo refusant d’annoncer l'heureux élu. Il n’empêche qu’on pourrait déjà le connaitre et le prochain à s’asseoir sur le banc de l’équipe de France devrait être Zinedine Zidane. Aujourd’hui plus que jamais, tous les feux semblent être au vert pour Zizou.
Un accord final enfin trouvé
Zinedine Zidane en rêvait, le voilà qu’il devrait être le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Alors qu’il faudra attendre l’officialisation, cela serait fait en coulisses. En effet, récemment, il était question d’un accord verbal entre Zizou et la FFF, mais voilà qu’une grande étape aurait été franchie. En effet, selon les informations de Média Foot, tout serait désormais signé entre les deux parties. Celles-ci ont enfin réussi à se mettre d’accord sur tous les points, à commencer par celui du futur staff de Zidane.
La pression de passer avec Deschamps
Après la Coupe du monde 2026, on devrait donc voir Zinedine Zidane prendre ses fonctions sur le banc de l’équipe de France. Et malgré son aura, l’ancien du Real Madrid va débarquer avec une énorme pression sur les épaules, celle de passer après Didier Deschamps. En 14 ans à la tête des Bleus, le sélectionneur a réalisé de grandes choses et pourrait finir en beauté avec la Coupe du monde 2026. Faire mieux ou au moins aussi bien ne sera donc pas chose aisée pour Zidane.