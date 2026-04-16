Camavinga vendu après son carton rouge contre le Bayern Munich ? Aucun doute pour Daniel Riolo

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Bayern de Vincent Kompany a éliminé le Real Madrid d'Alvaro Arbeloa en quart de finale de la Ligue des Champions. Après le coup de sifflet final de cette rencontre, Daniel Riolo a affirmé qu'Eduardo Camavinga allait être transféré à la suite de ce match, et ce, à cause de son expulsion.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a dû se frotter au Bayern. Lors du match aller, les homme d'Alvaro Arbeloa se sont inclinés face à ceux de Vincent Kompany au Bernabeu (2-1). Pour le second acte, les deux formations se sont retrouvés à l'Allianz Arena de Munich. Et les Merengue ont perdu une nouvelle fois (4-3), et ce, après avoir mené trois fois au score (1-0, 2-1 et 3-2).

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Bayern-Real : Le carton rouge évitable de Camavinga Le Real Madrid est passé tout près d'arracher les prolongations, mais un fait de jeu a plombé la bande à Kylian Mbappé. En effet, le tournant du match a été le carton rouge d'Eduardo Camavinga. A la 86ème minute de jeu, l'international français a écopé d'un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion, parce qu'il a essayé de gagner du temps après une faute commise. Et alors qu'elle menait 3-2, la Maison-Blanche a finalement été renversée par le Bayern dans les derniers minutes de la partie. D'après Daniel Riolo, Eduardo Camavinga a scellé son sort au Real Madrid avec son geste sanctionné par l'arbitre. « C’est le boulet depuis le début de la saison. Je vais te dire qu’avec ce qu’il a fait ce soir (mercredi), je pense qu’il n’est plus au Real l’année prochaine. C’est fini », a affirmé le journaliste de RMC Sport, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.