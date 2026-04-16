Camavinga vendu après son carton rouge contre le Bayern Munich ? Aucun doute pour Daniel Riolo

Ce mercredi soir, le Bayern de Vincent Kompany a éliminé le Real Madrid d'Alvaro Arbeloa en quart de finale de la Ligue des Champions. Après le coup de sifflet final de cette rencontre, Daniel Riolo a affirmé qu'Eduardo Camavinga allait être transféré à la suite de ce match, et ce, à cause de son expulsion.
Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a dû se frotter au Bayern. Lors du match aller, les homme d'Alvaro Arbeloa se sont inclinés face à ceux de Vincent Kompany au Bernabeu (2-1). Pour le second acte, les deux formations se sont retrouvés à l'Allianz Arena de Munich. Et les Merengue ont perdu une nouvelle fois (4-3), et ce, après avoir mené trois fois au score (1-0, 2-1 et 3-2).
Bayern-Real : Le carton rouge évitable de Camavinga
Le Real Madrid est passé tout près d'arracher les prolongations, mais un fait de jeu a plombé la bande à Kylian Mbappé. En effet, le tournant du match a été le carton rouge d'Eduardo Camavinga. A la 86ème minute de jeu, l'international français a écopé d'un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion, parce qu'il a essayé de gagner du temps après une faute commise. Et alors qu'elle menait 3-2, la Maison-Blanche a finalement été renversée par le Bayern dans les derniers minutes de la partie. D'après Daniel Riolo, Eduardo Camavinga a scellé son sort au Real Madrid avec son geste sanctionné par l'arbitre. « C’est le boulet depuis le début de la saison. Je vais te dire qu’avec ce qu’il a fait ce soir (mercredi), je pense qu’il n’est plus au Real l’année prochaine. C’est fini », a affirmé le journaliste de RMC Sport, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.
«Je pense qu’il n’est plus au Real l’année prochaine»
Après avoir éliminé le Real Madrid en quart de finale, le Bayern a composté son billet pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Ayant rendez-vous avec le PSG, la bande à Harry Kane va se déplacer au Parc des Princes le 28 avril, avant de recevoir son adversaire à l'Allianz Arena le 6 mai.