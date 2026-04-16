Coupe du monde 2026 : L’équipe de France et Deschamps frappés par une très mauvaise nouvelle ?

Cet été, l’équipe de France disputera la Coupe du monde avec l’objectif d’aller décrocher une troisième étoile. Les Bleus sont parmi les favoris et pour cause, Didier Deschamps bénéficie d'un réservoir de talents très fourni. Mais on le sait, le football est fait d’aléas et de blessure. C’est ainsi qu’un joueur de l'équipe de France a dit adieu au Mondial ces dernières heures. Une mauvaise nouvelle ?
Ce mardi soir, le PSG affrontait Liverpool à Anfield en quart de finale retour de Ligue des Champions. Alors que le club de la capitale s’est imposé (0-2) et a validé son ticket pour le dernier carré de la compétition. Mais voilà qu’au-delà de ce résultat, ce qu’on retiendra de cette rencontre, ce sont les images terribles de la blessure d’Hugo Ekitike. L’attaquant des Reds a dû être évacué sur civière et ce qui était redouté a été confirmé : il est victime d’une rupture du tendon d’Achille.
Ekitike n’ira pas à la Coupe du monde
Pour Hugo Ekitike, c’est terrible. Cette rupture du tendon d’Achille va le tenir éloigner des terrains pendant de très longs mois. Sa saison est dès à présent terminer et voilà que l’international français a dû faire une croix sur la Coupe du monde. Cet été, le joueur de Liverpool ne sera pas avec les Bleus pour disputer cette compétition. Un coup dur pour Didier Deschamps ? Tout dépend de ce qui était prévu pour Ekitike. Aurait-il pu prétendre à une place dans le 11 titulaire ? Aurait-il était un remplaçant important ? Aurait-il un joueur mineur chez les Bleus ?
« Cette blessure est un immense coup dur »
Alors que Didier Deschamps avait fait appel à Hugo Ekitike lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, il devra donc faire sans lui pour la prochaine Coupe du monde. Le sélectionneur des Bleus a d'ailleurs réagi à la blessure de l'attaquant de Liverpool, confiant : « Hugo s'est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l'empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du monde. Hugo fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces derniers mois. Il s'était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l'Equipe de France. Sa déception est immense. Hugo retrouvera son meilleur niveau, j'en suis persuadé. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l'ensemble du staff. Nous savons qu'il sera à fond derrière l'équipe de France et nous pensons tous très fort à lui ».
Alors, cette blessure d’Ekitike est-elle une mauvaise nouvelle pour l’équipe de France ?