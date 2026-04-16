Coupe du monde 2026 : L’équipe de France et Deschamps frappés par une très mauvaise nouvelle ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’équipe de France disputera la Coupe du monde avec l’objectif d’aller décrocher une troisième étoile. Les Bleus sont parmi les favoris et pour cause, Didier Deschamps bénéficie d'un réservoir de talents très fourni. Mais on le sait, le football est fait d’aléas et de blessure. C’est ainsi qu’un joueur de l'équipe de France a dit adieu au Mondial ces dernières heures. Une mauvaise nouvelle ?

Ce mardi soir, le PSG affrontait Liverpool à Anfield en quart de finale retour de Ligue des Champions. Alors que le club de la capitale s’est imposé (0-2) et a validé son ticket pour le dernier carré de la compétition. Mais voilà qu’au-delà de ce résultat, ce qu’on retiendra de cette rencontre, ce sont les images terribles de la blessure d’Hugo Ekitike. L’attaquant des Reds a dû être évacué sur civière et ce qui était redouté a été confirmé : il est victime d’une rupture du tendon d’Achille.

Malédiction en équipe de France : C’est la 12ème fois que ça arrive pour Deschamps ! https://t.co/n9CvdlaMTN — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Ekitike n’ira pas à la Coupe du monde Pour Hugo Ekitike, c’est terrible. Cette rupture du tendon d’Achille va le tenir éloigner des terrains pendant de très longs mois. Sa saison est dès à présent terminer et voilà que l’international français a dû faire une croix sur la Coupe du monde. Cet été, le joueur de Liverpool ne sera pas avec les Bleus pour disputer cette compétition. Un coup dur pour Didier Deschamps ? Tout dépend de ce qui était prévu pour Ekitike. Aurait-il pu prétendre à une place dans le 11 titulaire ? Aurait-il était un remplaçant important ? Aurait-il un joueur mineur chez les Bleus ?