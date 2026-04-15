Malédiction en équipe de France : C’est la 12ème fois que ça arrive pour Deschamps !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps a annoncé clairement qu'il allait quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Frappé par une malédiction, le patron des Bleus voit le sort s'acharner sur lui pour la douzième fois, et ce, en 14 années de règne.

Ce mardi soir, Liverpool s'est déplacé sur la pelouse du PSG, et ce, en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Et les Reds ont tout perdu. En effet, les Anglais se sont inclinés à Paris (2-0), ils sont éliminés en C1, et ils seront privés d'Hugo Ekitike pendant plusieurs mois. S'étant écroulé sur la pelouse du Parc des Princes, l'attaquant d'Arne Slot souffre d'une rupture du tendon d'Achille d'après Le Parisien. Alors que sa saison est terminée, l'international français va manquer la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France.

Equipe de France : «Je ne serais certainement pas là aujourd'hui», quand Didier Deschamps aurait pu se faire virer ! https://t.co/bjXQyqmqVk — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Ekitike s'est rompu le tendon d'Achille Comme l'a rappelé le compte X Footballogue, Didier Deschamps voit un 12ème joueur de son effectif manquer une Coupe du Monde à cause d'une blessure. Avant Hugo Ekitike cette année, Franck Ribéry (2014), Clément Grenier (2014), Steve Mandanda (2014), Dimitri Payet (2018), Laurent Koscielny (2018), Paul Pogba (2022), Karim Benzema (2022), N’Golo Kanté (2022), Mike Maignan (2022), Christopher Nkunku (2022) et Presnel Kimpembe (2022) ont également dû renoncer à la plus belle des compétitions au dernier moment à cause de pépins physiques.