Equipe de France : «Je ne serais certainement pas là aujourd'hui», quand Didier Deschamps aurait pu se faire virer !

Amadou Diawara

Après 14 années de règne en équipe de France, Didier Deschamps va céder sa place de sélectionneur cet été. En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, le technicien de 57 ans va partir après la Coupe du Monde. Interrogé par la FIFA, Didier Deschamps a avoué qu'il aurait pu quitter son poste chez les Bleus il y a plus de dix ans.

Didier Deschamps est devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe de France 8 juillet 2012. En fin de contrat le 31 juillet 2026, le technicien de 57 ans a décidé de ne pas rempiler cette fois. Par conséquent, Didier Deschamps va quitter son poste après la Coupe du Monde, soit après 14 années à la tête des Bleus. Un exploit, d'autant qu'il aurait pu quitter le navire avant le Mondial 2014.

Équipe de France : Une très mauvaise nouvelle confirmée pour la Coupe du Monde ! https://t.co/yZQGRnwTOh — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

«Ce match retour face à l'Ukraine a été un tournant très important» « À partir de 2012, vous devenez sélectionneur des Bleus et l'une de vos premières missions est de vous qualifier pour le Mondial brésilien de 2014. Est-ce que le barrage retour face à l'Ukraine (succès 3-0 après un revers 0-2 à l'aller) constitue l'un de vos meilleurs souvenirs en tant que coach ? Oui, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs, parce que [sans cette victoire], je ne serais certainement pas là aujourd'hui en train de vous parler des années qui ont suivi… », a lancé Didier Deschamps lors d'un entretien accordé à la FIFA, avant de poursuivre.