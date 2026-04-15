Zinedine Zidane : Une star du foot prévient les joueurs de l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour être le prochain sélectionneur de l'équipe de France après Didier Deschamps, Zinedine Zidane démarrera ce nouveau cycle à partir de cet été, après la Coupe du Monde. Une ancienne star du foot, qui a évolué sous les ordres de Zidane par le passé, prévient déjà les Bleus sur les méthodes du coach français.

À moins d'une grosse surprise de dernière minute, c'est Zinedine Zidane qui viendra succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France cet été. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, l'ancien numéro 10 a patiemment attendu pendant cinq ans que le poste se libère à la tête des Bleus, et Zidane tentera donc d'y réussi aussi bien qu'avec le club merengue. L'une de ses anciennes stars du Real Madrid s'est d'ailleurs prononcée sur les méthodes du technicien tricolore : Eden Hazard.

Deux ans avec Zidane lui ont suffi, la grande annonce pour l'équipe de France ! https://t.co/bJrWSZc35m — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Hazard décrypte le style Zidane « Je n’ai pas brillé pendant les deux années au Real quand j’étais avec lui. Ça a été un pur bonheur, mon idole depuis tout petit. Pour avoir pu le côtoyer pendant deux ans, ce n’est pas un entraîneur qui parle beaucoup, il va juste te dire quelques trucs pour te mettre en confiance. Ses entraînements étaient super, toujours avec du ballon, toujours en mouvement. Il t’apporte cette confiance en fait, quand tu es un joueur de foot, tu as besoin de confiance et lui, juste par des petits mots, il te la donne, c’était cool de l’avoir », a expliqué Eden Hazard dimanche dans le Canal Football Club au sujet de Zinedine Zidane et de ses méthodes.