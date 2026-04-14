Équipe de France - Malaise avec Griezmann : Les deux décisions qui ont provoqué sa retraite internationale

Amadou Diawara

Le 5 mars 2014, Didier Deschamps a offert sa toute première sélection à Antoine Griezmann. Et après avoir disputé 137 matchs sous le maillot bleu, l'attaquant de 35 ans a décidé de prendre sa retraite internationale. Ayant mis un terme à sa carrière en équipe de France précipitamment, Antoine Griezmann aurait mal vécu deux situations avec les Tricolores.

Antoine Griezmann a joué son tout premier match en équipe de France le 5 mars 2014. A cette date, les Bleus avaient battu les Pays-Bas (2-0). « Chouchou » du sélectionneur, comme l'a avoué Didier Deschamps, Antoine Griezmann a eu une brillante carrière internationale, ayant remporté à la fois la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations 2021. Toutefois, l'ancien numéro 7 tricolore a quitté brusquement l'équipe de France le 30 septembre 2024.

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Griezmann aurait aimé récupérer le brassard de Lloris A la surprise générale, Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale après 137 sélections. « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'Équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables au côté de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires... », avait déclaré l'attaquant de l'Atlético de Madrid dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.