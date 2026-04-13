«Ce sera Zidane», un grand nom du foot français confirme pour l’après-Deschamps !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sauf un incroyable rebondissement de dernière minute, Zinedine Zidane est donc largement pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France et ainsi venir succéder à Didier Deschamps à partir de cet été. Et un grand nom du football français, figure de la Ligue 1 durant de nombreuses années, confirme cette nomination à venir pour Zidane.

Le poste de sélectionneur de l'équipe de France peut-il encore échapper à Zinedine Zidane, alors que Didier Deschamps tirera sa révérence au terme de la Coupe du Monde 2026, après quatorze ans de bons et loyaux services ? Tout serait déjà acté en coulisses avec l'ancien entraîneur du Real Madrid, libre de tout contrat depuis 2021 et qui semblait attendre patiemment ces dernières années que la place se libère en équipe de France. D'ailleurs, dans un entretien récemment accordé au Figaro, Christophe Galtier a confirmé que Zinedine Zidane serait bel et bien le prochain sélectionneur national.

Zinedine Zidane : On l'a éloigné d'une arrivée à l’OM, les raisons du rendez-vous manqué dévoilées https://t.co/d4B95w9lCx — le10sport (@le10sport) April 2, 2026

« Zidane, une évidence » « Si j’ai été contacté pour l’après-Deschamps ? Non, mais je ne pense pas que ça marche comme ça… Ensuite, le successeur de Didier Deschamps, on le connaît, ce sera Zizou. Il est légitime. Oui, c’est une évidence. Déjà, c’est la génération 1998. Et puis c’est Zizou, tout ce qu’il représente, avec son parcours exceptionnel de coach. Quand on gagne trois C1 d’affilée, ça montre le niveau de l’entraîneur », indique l'ancien entraîneur de l'ASSE, du LOSC, de l'OGC Nice et du PSG au sujet de Zinedine Zidane et de sa future nomination en équipe de France.