Mercato - OM : Zinedine Zidane n’est jamais venu, «j’ai mes bonnes raisons»

Si Zinedine Zidane a grandi à Marseille, il n'a toutefois jamais joué à l’OM. Aujourd’hui, les fans du club phocéen le regrettent, au même titre que celui qu’on annonce comme le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Zidane à l’OM, ça aurait été incroyable, mais voilà que le principal intéressé avait visiblement ses raisons que cela ne se fasse pas.
Au cours de son histoire, l’OM en a vu passer des grands noms au sein de son effectif. Mais voilà qu'il y a une histoire inachevée qui laisse un goût amer. En effet, sur la Canebière, on aurait rêvé de voir Zinedine Zidane, lui l’enfant de la cité phocéen, avec le maillot olympien sur les épaules. A plusieurs reprises, l’OM aurait pu recruter Zizou, mais cela ne s’est jamais réalisé. Un mal pour un bien finalement ?
« Oui je suis supporter de l’OM »
Zinedine Zidane et l’OM, c’est une grande histoire d’amour. Il y a quelques années de cela, dans une interview, l’ancien du Real Madrid avait évoqué son lien avec le club phocéen, racontant alors : « On était tous à fond pour l’OM et c’est surtout avec les copains qu'on partageait ça. On partait en bus, en métro et quelques fois même à pied. Quand tu ratais le dernier métro, il fallait rentrer à pied. C'était comme ça, tu n'avais pas le choix. C’est soit tu dormais dehors, soit tu rentres à pied. Ça, ça a duré une année pas beaucoup plus. (…) Oui je suis supporter de l’OM. Marseille c’est quand même particulier. A chaque fois que j'ai eu l'occasion de jouer contre, c’était délicat pour moi ».
« J'aurais divorcé »
Mais pourquoi, connaissant ce lien, Zinedine Zidane n’a-t-il jamais joué pour l’OM ? Le principal intéressé expliquait à ce propos : « Un regret de ne jamais avoir joué pour l'OM ? Forcément quelque part oui. Au fond de moi, j’aurais forcément ce petit regret de ne pas avoir joué à Marseille. J’ai mes bonnes raisons pourquoi je ne suis jamais venu. Si j’étais resté à Marseille, j’aurais été tout le temps avec mes copains. Donc j'aurais divorcé, je serais resté tout le temps avec mes copains. Ce n'était juste pas possible. J’avais une autre pensée de ma carrière ».