Mercato - OM : Zinedine Zidane n’est jamais venu, «j’ai mes bonnes raisons»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Zinedine Zidane a grandi à Marseille, il n'a toutefois jamais joué à l’OM. Aujourd’hui, les fans du club phocéen le regrettent, au même titre que celui qu’on annonce comme le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Zidane à l’OM, ça aurait été incroyable, mais voilà que le principal intéressé avait visiblement ses raisons que cela ne se fasse pas.

Au cours de son histoire, l’OM en a vu passer des grands noms au sein de son effectif. Mais voilà qu'il y a une histoire inachevée qui laisse un goût amer. En effet, sur la Canebière, on aurait rêvé de voir Zinedine Zidane, lui l’enfant de la cité phocéen, avec le maillot olympien sur les épaules. A plusieurs reprises, l’OM aurait pu recruter Zizou, mais cela ne s’est jamais réalisé. Un mal pour un bien finalement ?

Vente OM : L'annonce troublante de Frank McCourt ? https://t.co/PSxuCNthHC — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« Oui je suis supporter de l’OM » Zinedine Zidane et l’OM, c’est une grande histoire d’amour. Il y a quelques années de cela, dans une interview, l’ancien du Real Madrid avait évoqué son lien avec le club phocéen, racontant alors : « On était tous à fond pour l’OM et c’est surtout avec les copains qu'on partageait ça. On partait en bus, en métro et quelques fois même à pied. Quand tu ratais le dernier métro, il fallait rentrer à pied. C'était comme ça, tu n'avais pas le choix. C’est soit tu dormais dehors, soit tu rentres à pied. Ça, ça a duré une année pas beaucoup plus. (…) Oui je suis supporter de l’OM. Marseille c’est quand même particulier. A chaque fois que j'ai eu l'occasion de jouer contre, c’était délicat pour moi ».