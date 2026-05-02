L’OM cherche un remplaçant à Benatia, voilà les deux pistes les plus chaudes !

Alexis Brunet

Après Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, l’OM verra partir un autre visage important à la fin de la saison : Medhi Benatia. Le directeur sportif va quitter son poste et le club phocéen doit donc trouver le profil idéal pour le remplacer. Marseille multiplie les pistes dernièrement et deux d’entre elles seraient plutôt chaudes.

Encore une fois, l’OM a vécu une saison plus qu’agitée. Entre les mauvaises performances et les nombreux départs, les supporters marseillais en ont vu de toutes les couleurs. Il y a d’abord Roberto De Zerbi qui a décidé de s’en aller, puis l’Italien a été imité par Pablo Longoria qui avait perdu pas mal de pouvoir dernièrement, au profit de Medhi Benatia. Justement, le Marocain lui aussi ne va pas faire de vieux os du côté de Marseille car il va quitter le sud de la France à la fin de la saison.

L’OM a deux pistes chaudes pour remplacer Benatia Seul point positif dans le départ de Medhi Benatia, l’OM est prévenu en avance et peut donc déjà s’atteler à lui trouver un remplaçant. Le club phocéen a d’ailleurs déjà commencé à activer certaines pistes et selon les informations de Foot Mercato, Julien Fournier a été reçu par la direction marseillaise et il fait partie des options crédibles. L’autre piste chaude mène à Cristiano Giuntoli, l’ancien directeur sportif de Naples et de la Juventus de Turin, qui serait intéressé par le challenge olympien.