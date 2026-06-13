Equipe de France - «Ça sera redoutable» pour Zinedine Zidane : Le danger qui va l'attendre à cause de Deschamps  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde 2026, l'équipe de France aura un nouveau sélectionneur. Pour remplacer Didier Deschamps, tous les regards se tournent aujourd'hui vers Zinedine Zidane, en passe de faire son retour au premier plan comme entraîneur. Le fait est que malgré le statut de Zizou, la tâche sera lourde de passer après Deschamps.

5 ans après avoir quitté le Real Madrid, Zinedine Zidane veut retrouver un banc de touche. « Est-ce que je rêve encore ? Je ne rêve plus. Je ne demande rien. J'ai déjà beaucoup reçu. Mais j'ai encore des objectifs, car je suis un compétiteur. Je veux revenir sur le terrain en tant qu'entraîneur. Et j'espère que ce sera bientôt le cas », a lâché Zizou. C'est d'ailleurs à la tête de l'équipe de France que le retour aux affaires devrait se faire. ZZ est annoncé comme le successeur de Didier Deschamps, qui pourrait toutefois lui laisser un véritable challenge qui va ressembler à un piège avec les Bleus.

« La succession de Didier Deschamps sera immense à porter » Pour Le Parisien, le journaliste Harold Marchetti s'est confié sur le complexité pour Zinedine Zidane de passer après Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Dans un premier temps, il a notamment pu dire : « La succession de Didier Deschamps sera immense à porter... et cela même s'il ne remporte pas cette Coupe du monde. Un nouveau sacre ne ferait qu'ajouter une couche supplémentaire à un héritage déjà colossal. Quand il a pris les rênes de l'équipe de France en 2012, les Bleus sortaient d'années particulièrement agitées avec le fiasco de Knysna. Quatorze ans plus tard, il laisse une sélection redevenue une référence mondiale, championne du monde, finaliste de l'Euro, finaliste d'une autre Coupe du monde et présente dans le dernier carré de quasiment toutes les grandes compétitions. Cette régularité est exceptionnelle ».