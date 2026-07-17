Antoine Dupont balancé par ses proches dans la presse : «Il m’arnaquait»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme la véritable star du rugby français depuis maintenant plusieurs années, Antoine Dupont a complètement changé de statut sur le plan médiatique. Et pourtant, aux yeux de sa famille, le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain reste le petit gamin de Castelnau-Magnoac, et certains de ses proches se sont d'ailleurs confiés en interview sur le visage de Dupont lorsqu'il était enfant.

Qui est vraiment Antoine Dupont ? La star du XV de France, qui s'est révélée ces dernières années dans les rangs du Stade Toulousain, dispose d'un statut à part dans le paysage médiatique du rugby français. En novembre 2024, plusieurs membres sa famille avaient pris la parole dans les colonnes de L'EQUIPE pour dévoiler aux lecteurs les traits de caractère d'Antoine Dupont, notamment lorsqu'il était enfant. Et sa mère, Marie-Pierre, le décrivait comme plutôt agité au quotidien.

« Un gamin turbulent, impulsif... » « C'était un enfant joyeux et affectueux, mais aussi et surtout un gamin turbulent, impulsif, tout feu tout flamme, avec déjà un caractère bien trempé. Hyperactif ? On n'utilisait pas trop ce terme-là à l'époque. Disons qu'il avait besoin de se dépenser physiquement. Il n'y a qu'en classe qu'il se posait. À la maternelle, l'instit nous disait qu'il était certes remuant en récréation mais qu'il n'y avait aucun souci pendant les cours (…) C'est vrai qu'il était mauvais perdant. Il s'énervait facilement. Heureusement, Clément finissait toujours par céder. Sinon, on y serait encore... », confie la mère d'Antoine Dupont sur le tempérament du demi de mêlée toulousain lorsqu'il était plus jeune.