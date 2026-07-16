Antoine Dupont a vibré devant l’équipe de France de foot : «La meilleure attaque de la compétition»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il a beau être la star incontestée du rugby français, Antoine Dupont n'en demeure pas moins un amateur de football et a donc logiquement suivi de près le parcours de l'équipe de France durant cette Coupe du Monde 2026. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France avait d'ailleurs rendu hommage aux Bleus en interview au début du mois de juillet...

L'équipe de France de football a vu ses rêves de troisième étoile partir en fumée mardi soir, avec une défaite contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde (2-0). Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont été impuissants face à un collectif de la Roja mieux rodée, et cette défaite a certainement fait mal à Antoine Dupont. La star du XV de France a suivi de près le parcours de ses homologues footballeurs depuis le début de ce Mondial comme il l'avait confié dans une interview accordée à Ouest-France début juillet.

Antoine Dupont a soutenu les Bleus « Si je regarde la Coupe du Monde ? Oui, bien sûr. Je supporte les Bleus à distance. Ils font un boulot remarquable pour le moment. Ils gagnent avec la manière, donc on espère que ça va durer encore quelques semaines. Je ne sais pas si j’aurai l’occasion d’aller les voir, mais, dans tous les cas, je les soutiendrai à la télévision », confiait Antoine Dupont. Et le demi de mêlée du Stade Toulousain, grand amateur de ballon rond, avait notamment souligné la force de frappe offensive de l'équipe de France, estimant d'ailleurs que les Bleus disposaient de la meilleure attaque de cette Coupe du Monde.