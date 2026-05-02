Mercato - PSG : Julian Alvarez au Real Madrid ? Le verdict est tombé !

Pierrick Levallet

Le mercato s’annonce intéressant à suivre du côté du PSG. En quête de renforts offensifs, le club de la capitale semble avoir jeté son dévolu sur Julian Alvarez. L’attaquant de l’Atlético de Madrid a également été évoqué du côté du Real Madrid. Mais les Colchoneros ne compteraient pas vendre le joueur de 26 ans aux Merengue.

Alors que la saison n’est pas encore terminée, le PSG semble déjà préparer son recrutement pour cet été. Le club de la capitale aurait activé plusieurs pistes pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens auraient notamment des vues sur Julian Alvarez, qui serait vu comme une option de choix pour renforcer le secteur offensif. Mais les Rouge-et-Bleu ne seraient pas vraiment seuls sur ce dossier.

L'Atlético de Madrid ferme la porte au Real Madrid pour Julian Alvarez En effet, le PSG serait également concurrencé par Arsenal pour le champion du monde 2022. Et le Real Madrid a également été évoqué dans la course au joueur de 26 ans. Mais comme le rapporte TEAMtalk, l’Atlético de Madrid ne compterait pas vendre l’un de ses attaquants les plus importants à un rival. Julian Alvarez lui-même n’entendrait pas vraiment évoluer chez les Merengue après voir fait le bonheur des Colchoneros. Le Real Madrid sait donc à quoi s’en tenir pour ce transfert.