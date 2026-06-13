De Zerbi et l'OM se sont séparés : La surprenante raison est révélée par Marcel Desailly

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une fin d'histoire subite entre l'OM et Roberto De Zerbi. Coach du club marseillais pendant un an et demi, l'Italien a quitté ses fonctions d'entraîneur en tombant d'accord avec ses anciens dirigeants pour annoncer son départ en février dernier. Comment les deux parties ont-elles pu en arriver là ? Marcel Desailly a livré un élément de réponse.

A la mi-février, Roberto De Zerbi et l'OM ont pris la décision, d'un commun accord, de se séparer. Un divorce qui était acté un an et demi après la signature de son contrat de trois ans en juin 2024. Pendant son passage à Marseille, Roberto De Zerbi aura permis au club de retrouver la Ligue des champions, mais a enchaîné les désillusions lors de ses dernières semaines en poste.

«Les gens parlent beaucoup, les informations circulent en permanence. Vraies ou fausses» De plus, l'atmosphère s'est également tendue entre les supporters de l'OM et les joueurs notamment début février, quelques jours avant la plus grosse défaite de l'histoire des Classiques entre le PSG et l'OM (5-0), engendrant le départ de Roberto De Zerbi quelques heures plus tard. Ex-joueur de l'Olympique de Marseille, Marcel Desailly a livré des explications sur le contexte marseillais particulier. « Il y a un autre point à Marseille : les gens parlent beaucoup, les informations circulent en permanence. Vraies ou fausses. C’est un élément qui perturbe et déconcentre les joueurs s’ils ne sont pas d’un certain niveau, s’ils ne sont pas capables de gérer cela. Marseille te demande d’être boosté mentalement. Tu peux être un bon joueur ailleurs, mais ici, si tu n’as pas cette couche supplémentaire pour encaisser la pression, les rumeurs, les attentes de toute une ville, tu coules. C’est un critère qu’il faut mettre au même niveau que la technique ou le physique au moment de recruter ».