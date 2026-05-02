PSG - Blessure d'Achraf Hakimi : Luis Enrique valide son remplaçant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé mardi soir face au Bayern Munich, Achraf Hakimi sera absent pour le déplacement en Allemagne mercredi. Il faudra donc faire sans l'international marocain pour cette demi-finale retour. Mais Luis Enrique est très confiant pour Warren Zaïre-Emery.

Mardi soir lors du choc entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), Achraf Hakimi s'est blessé en fin de match. Le verdict est désormais connu puisque le Marocain souffre d'une déchirure musculaire, et sera donc forfait mercredi soir pour la demi-finale retour à Munich. Mais Luis Enrique fait totalement confiance à Warren Zaïre-Emery.

Luis Enrique n'est pas inquiet malgré l'absence d'Hakimi « Je pense qu'on a montré clairement la capacité de l'équipe à surmonter des blessures. Des blessures de joueurs importants et titulaires tous les matches comme Hakimi ou Nuno (Mendes). Et on a eu Warren (Zaïre-Emery), Senny Mayulu, João Neves dans cette position (de latéral droit), mais surtout Warren. La même chose s'est passée quand Nuno était absent. On a eu la possibilité de jouer avec Lucas (Hernandez), spécialement, ou parfois Beraldo, Warren aussi. On a montré cette capacité et elle est importante. Pour gagner des trophées, tu as besoin de l'équipe. Après, tout le monde connaît Warren, c'est un joueur très jeune, mais avec beaucoup d'expérience. Je suis particulièrement content d'avoir ce type de joueur. On a parlé beaucoup de fois sur ces sujets. Et on continue dans le même esprit et avec la même intention de gagner les deux trophées qu'on cherche à gagner », confie l'entraîneur du PSG devant les médias, avant d'encenser également Achraf Hakimi.