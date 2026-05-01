Zaïre-Emery, Doué et Neves nommés dans la catégorie meilleur espoir : Daniel Riolo dénonce un scandale sur les Trophées UNFP

Après avoir déjà remporté cette distinction l’année dernière, Désiré Doué figure de nouveau parmi les finalistes pour être élu meilleur espoir de la saison en Ligue 1, comme ses coéquipiers du PSG Warren Zaïre-Emery et Joao Neves. Ce que ne comprend pas Daniel Riolo, qui estime qu’on ne devrait pas se baser sur l’âge pour cette catégorie.
Jeudi soir, lors d’un live sur la chaîne YouTube et Twitch de la Ligue 1, les différents nommés pour les Trophées UNFP ont été dévoilés et, comme souvent, on retrouve beaucoup de joueurs du PSG. À commencer par la catégorie meilleur joueur, où Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Vitinha sont accompagnés de Florian Thauvin (RC Lens) et Mason Greenwood (OM).
« C'est complètement stupide »
Dans la catégorie meilleur entraîneur, Luis Enrique est logiquement en lice, en concurrence avec Pierre Sage (RC Lens), Paulo Fonseca (OL), Bruno Genesio (LOSC) et Olivier Pantaloni (Lorient). Pas de joueurs du PSG dans la liste des meilleurs gardiens, tandis qu’ils sont trois pour le titre de meilleur espoir : Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Nuno Mendes. À noter que les deux premiers nommés sont les deux derniers vainqueurs en date de cette récompense. À leurs côtés, on retrouve Ayyoub Bouaddi (LOSC) et Valentin Barco (Strasbourg).
« Espoir, c'est le mec que tu ne connais pas où tu l'as vu cette année et il explose »
« Comment il peut y avoir Doué ? Ça fait trois ans qu'il est là. Ce n'est pas possible ça », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot. L’éditorialiste de RMC a pointé du doigt le fait que les joueurs soient éligibles à cette distinction en fonction de leur âge (21 ans ou moins). « C'est complètement stupide. Espoir, c'est le mec que tu ne connais pas où tu l'as vu cette année et il explose. Neves, il est champion d'Europe, en quoi c'est un espoir ? Zaïre-Emery, ça fait 10 ans qu'il est là. C'est n'importe quoi », a-t-il ajouté. « Rien qu'à travers ça, on se rend compte qu'on est à la ramasse dans le football français. En meilleur espoir, tu ne mets que des mecs qu'on connaît depuis des années. »