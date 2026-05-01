Zaïre-Emery, Doué et Neves nommés dans la catégorie meilleur espoir : Daniel Riolo dénonce un scandale sur les Trophées UNFP

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir déjà remporté cette distinction l’année dernière, Désiré Doué figure de nouveau parmi les finalistes pour être élu meilleur espoir de la saison en Ligue 1, comme ses coéquipiers du PSG Warren Zaïre-Emery et Joao Neves. Ce que ne comprend pas Daniel Riolo, qui estime qu’on ne devrait pas se baser sur l’âge pour cette catégorie.

Jeudi soir, lors d’un live sur la chaîne YouTube et Twitch de la Ligue 1, les différents nommés pour les Trophées UNFP ont été dévoilés et, comme souvent, on retrouve beaucoup de joueurs du PSG. À commencer par la catégorie meilleur joueur, où Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Vitinha sont accompagnés de Florian Thauvin (RC Lens) et Mason Greenwood (OM).

« C'est complètement stupide » Dans la catégorie meilleur entraîneur, Luis Enrique est logiquement en lice, en concurrence avec Pierre Sage (RC Lens), Paulo Fonseca (OL), Bruno Genesio (LOSC) et Olivier Pantaloni (Lorient). Pas de joueurs du PSG dans la liste des meilleurs gardiens, tandis qu’ils sont trois pour le titre de meilleur espoir : Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Nuno Mendes. À noter que les deux premiers nommés sont les deux derniers vainqueurs en date de cette récompense. À leurs côtés, on retrouve Ayyoub Bouaddi (LOSC) et Valentin Barco (Strasbourg).