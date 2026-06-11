Christophe Galtier à l'OM, un coup a bien été tenté !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si l'entraîneur de l'OM reste aujourd'hui officiellement Habib Beye, la nouvelle direction du club phocéen aurait porté son choix sur Bruno Genesio pour venir occuper le banc de touche. Dans les semaines à venir, on pourrait donc assister à un changement d'entraîneur à Marseille. Alors que l'ancien du LOSC serait donc attendu, Christophe Galtier aurait lui aussi été approché pour ce poste.

Intertitre 1 Cet été, on pourrait assister à un nouveau changement sur le banc de l'OM. En effet, alors qu'Habib Beye était venu remplacer Roberto De Zerbi en cours de saison, voilà qu'il pourrait être remplacé malgré son contrat qui court jusqu'en 2027. La nouvelle direction de l'OM aurait d'ailleurs déjà trouvé le prochain entraîneur en la personne de Bruno Genesio. Parti du LOSC, le technicien de 59 ans était la priorité de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, qui ont également étudié d'autres profils. A commencer par celui de Christophe Galtier.

Ça a discuté avec Galtier A chaque fois qu'il est question de l'arrivée d'un nouvel entraîneur à l'OM, le nom de Christophe Galtier est cité. Ça a encore été le cas ces dernières semaines pour celui qui est aujourd'hui en poste en Arabie Saoudite, avec Neom. En effet, le natif de Marseille était annoncé comme les options pour remplacer Habib Beye et selon L'Equipe, cet intérêt de l'OM était bien réel. En effet, ce jeudi, le quotidien sportif fait savoir que des discussions ont eu lieu entre Christophe Galtier, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Le fait est toutefois que la direction olympienne a fini par porter son choix sur Bruno Genesio.