Un joueur du PSG «sacrifié» après la blessure d'Hakimi : Walid Archerchour donne son nom !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi soir, le PSG a remporté un combat acharné face au Bayern Munich au Parc des Princes (5-4). Mais il faudra poursuivre les efforts la semaine prochaine en retournant à l'Allianz Arena. Lors du match aller, les Parisiens ont perdu Achraf Hakimi sur blessure. Luis Enrique va devoir proposer une nouvelle composition et un joueur pourrait être sacrifié au profit de Bradley Barcola.

En disputant un combat incroyable face au Bayern Munich, le PSG n'en est pas vraiment sorti indemne. En effet, outre les efforts subis sur la pelouse qui ont presque fini sur des crampes, Achraf Hakimi a été touché à la jambe droite et sera forfait pour le match retour. Le Marocain oblige donc Luis Enrique à reconsidérer ses plans en vue de ce match pour une qualification pour la finale. Walid Acherchour donne son plan.

Hakimi blessé, Luis Enrique obligé de changer ses plans Défenseur du PSG, Achraf Hakimi est bien sûr une valeur sûre de l'effectif depuis longtemps. L'international marocain a été victime d'une lésion de la cuisse droite face au Bayern Munich et sera absent plusieurs semaines. Luis Enrique devra composer sans lui et remanier son équipe, en le remplaçant par Warren Zaïre-Emery. « C’est une vraie tuile de ne pas avoir Hakimi. Luis Enrique va devoir faire évoluer sa composition. Et ça passe par la titularisation de Barcola. Je pense que le profil de Barcola à droite va être primordial dans ce type de configuration, sachant qu’il démarre souvent à l’extérieur sous Luis Enrique » débute Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.