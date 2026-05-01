PSG - «C’est bizarre» : Daniel Riolo s'étonne d'une décision avec Ousmane Dembélé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la fin de saison approche, le titre de champion de France n'a pas encore été décerné. Le PSG possède désormais une belle avance qui pourrait être suffisante avant de retrouver le RC Lens, son dauphin. En Ligue 1, le club de la capitale a été moins dominateur que l'année dernière par exemple. Mais 3 joueurs sont tout de même nommés pour le Trophée de meilleur joueur, à commencer par Ousmane Dembélé.

A la fin de cette saison, de nombreux joueurs de Ligue 1 se verront récompensés comme d'habitude lors des Trophées UNFP. Ce jeudi, les nommés pour les différentes catégories sont tombés. Pour le meilleur joueur de Ligue 1, la présence d'Ousmane Dembélé fait débat. En effet, Daniel Riolo ne comprend pas trop sa présence...

Dembélé meilleur joueur de Ligue 1 ? Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, Ousmane Dembélé avait mené son équipe vers les sommets et c'est sans surprise qu'il a été élu le meilleur joueur du championnat avec le PSG. L'attaquant français remet donc son titre en jeu cette année et il a des chances de faire le doublé puisqu'il fait partie des 5 nommés pour cette récompense. En effet, le joueur du PSG est accompagné de ses coéquipiers Nuno Mendes et Vitinha ainsi que de Mason Greenwood pour l'OM et de Florian Thauvin pour le RC Lens.