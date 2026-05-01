PSG - «C’est bizarre» : Daniel Riolo s'étonne d'une décision avec Ousmane Dembélé

Alors que la fin de saison approche, le titre de champion de France n'a pas encore été décerné. Le PSG possède désormais une belle avance qui pourrait être suffisante avant de retrouver le RC Lens, son dauphin. En Ligue 1, le club de la capitale a été moins dominateur que l'année dernière par exemple. Mais 3 joueurs sont tout de même nommés pour le Trophée de meilleur joueur, à commencer par Ousmane Dembélé.
A la fin de cette saison, de nombreux joueurs de Ligue 1 se verront récompensés comme d'habitude lors des Trophées UNFP. Ce jeudi, les nommés pour les différentes catégories sont tombés. Pour le meilleur joueur de Ligue 1, la présence d'Ousmane Dembélé fait débat. En effet, Daniel Riolo ne comprend pas trop sa présence...
Dembélé meilleur joueur de Ligue 1 ?
Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, Ousmane Dembélé avait mené son équipe vers les sommets et c'est sans surprise qu'il a été élu le meilleur joueur du championnat avec le PSG. L'attaquant français remet donc son titre en jeu cette année et il a des chances de faire le doublé puisqu'il fait partie des 5 nommés pour cette récompense. En effet, le joueur du PSG est accompagné de ses coéquipiers Nuno Mendes et Vitinha ainsi que de Mason Greenwood pour l'OM et de Florian Thauvin pour le RC Lens.
Daniel Riolo n'est pas d'accord
Alors que le PSG a désormais 6 points d'avance sur le RC Lens, le titre semble promis. Ousmane Dembélé pourrait donc être à nouveau sacré, un choix qui laisse Daniel Riolo perplexe. « C’est bizarre. Dembélé sera le meilleur joueur de Ligue 1 ? En championnat, il a quasiment pas joué » déclare-t-il dans l'After Foot sur RMC. Après sa magnifique saison qui lui a valu d'être sacré Ballon d'Or en 2025, Dembélé a eu du mal à enchaîner comme bon nombre de ses camarades avec des blessures qui sont venues le perturber dans sa saison. Depuis quelques mois en revanche, il a retrouvé tous ses moyens et brille sur le terrain.