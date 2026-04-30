Ousmane Dembélé : Une injustice dénoncée lors du match PSG-Bayern Munich

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé a connu une saison contrastée au PSG. Libéré de ses pépins physiques, l'attaquant français peut répondre présent sur la pelouse. Il a ainsi été élu homme du match lors du match aller face au Bayern Munich grâce à son doublé notamment. Une distinction avec laquelle tout le monde n'est pas d'accord, estimant que d'autres auraient pu être récompensés.

A la tête du PSG, Ousmane Dembélé a participé activement au court succès de son équipe face au Bayern Munich. Le match a été spectaculaire et le festival offensif a montré que beaucoup de talents évoluaient sur la pelouse. L'attaquant français a été récompensé mais selon Didier Domi, d'autres joueurs auraient également pu recevoir cette distinction.

« L’homme du match, c’est Olise » Lui aussi en grande forme en ce moment du côté du Bayern Munich, Michael Olise a inscrit un but face au PSG. Sa prestation a été largement remarquée et il aurait également pu se voir récompensé. « J’ai un grand respect pour Ousmane, et il a quand même marqué deux buts. Mais l’homme du match, c’est Olise. Ça aurait pu être Luis Díaz aussi. Il y en avait tellement sur le terrain, mais la qualité pure, c’était Olise. La première période d’Ousmane, elle est un peu difficile dans ses choix, dans sa finition » estime Didier Domi, pour So Foot.