PSG : La punchline de Dembélé sur Luis Enrique qui amuse Thierry Henry et ses collègues

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lors du match aller mardi soir, le PSG a pris un petit avantage par rapport au Bayern Munich en s'imposant 5-4 au Parc des Princes. La soirée a été marquée par de nombreux buts et un spectacle formidable entre deux des meilleures équipes du monde. Elu homme du match, Ousmane Dembélé suscite l'intérêt des médias même à l'étranger. Il en a profité pour se permettre une petite punchline ironique sur Luis Enrique.

Deux fois buteur face au Bayern Munich, Ousmane Dembélé a encore fait parler ses qualités du la pelouse du Parc des Princes. Le Ballon d'Or 2025 a répondu présent et il a encore été sollicité par la chaîne de télévision CBS Sports, qui traite la Ligue des champions. L'émission où Thierry Henry intervient en tant que consultant fournit souvent des séquences amusantes comme ce fut le cas avec Ousmane Dembélé.

🚨🚨 Ousmane Dembélé 🇫🇷 : « SI TU NE COURS ET NE PRESSE PAS, LUIS ENRIQUE 🇪🇸 TE MET SUR LE BANC. 😭 »



Énorme l’échange encore 🤣🤣🤣



🎥 @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/qd1YwQbb0o — Actu Foot (@ActuFoot_) April 28, 2026

Dembélé sort une punchline sur Luis Enrique Pas très à l'aise avec l'anglais, Ousmane Dembélé a d'abord vu Micah Richards essayer de lui poser une question en français. L'ancien international anglais semblait très excité à l'idée de suivre le match retour dans une semaine à l'Allianz Arena, lieu de la victoire finale l'année dernière face à l'Inter Milan. « J'espère que le match sera aussi bien la semaine prochaine. Avec une victoire de notre part. Les deux équipes vont attaquer et j'espère que ça va encore donner un match spectaculaire. On a pris du plaisir pour nous et pour vous surtout » dit-il d'abord.