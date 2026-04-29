PSG-Bayern Munich a été «un mauvais match» : L’avis de Frédéric Hermel qui fait bondir sur les réseaux

Mardi soir, le PSG a pris un léger avantage lors du match aller face au Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des champions (5-4). La rencontre a été très animée et a provoqué énormément de réactions positives de la part de la presse internationale. Mais certains observateurs ne sont pas du même avis et parmi eux, Frédéric Hermel a tenu à le faire savoir.
Au Parc des Princes, les spectateurs ont eu la chance d'assister à certainement l'un des plus grands affrontements de l'histoire récente entre deux équipes d'un niveau exceptionnel. Le PSG et le Bayern Munich ont fait plaisir à beaucoup de monde mais d'autres ne sont pas du même avis. Le journaliste Frédéric Hermel se range même de ceux qui n'ont pas forcément été emballés. Et cela suscite de nombreuses réactions.
Frédéric Hermel déçu par PSG-Bayern
Journaliste de RMC spécialiste du football espagnol, Frédéric Hermel a été un peu déçu par la qualité du match qui reposait trop sur l'attaque selon lui. « Mauvais match. Si j'étais fan du PSG, je serais déçu... Quand tu mènes 5-2 te prendre 2 buts comme ça ! 5-4 ça a l'air exceptionnel, non, c'est 1-0 en fait. Le football, c'est un gardien, une défense, un milieu de terrain, une attaque. Là, on a eu le droit à une attaque de chaque côté. Voir le meilleur gardien de l'histoire se prendre 5 buts comme ça, c'est pas normal » glisse-t-il ce mercredi dans l'émission Estelle Midi.
« N'importe quel entraîneur interrogé va dire que ce n'est pas un bon match»
Malgré la réussite phénoménale offensive et les 9 buts marqués au cours de la rencontre, Frédéric Hermel fait partie de ceux qui qualifient ce match de mauvais. La séquence fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et beaucoup d'internautes ne comprennent pas cette analyse de la part du journaliste. Une époque différente par rapport à ce qu'il avait l'habitude de connaître selon lui. « C'est symbolique de l'époque TikTok, il faut des émotions tout de suite rapides, répétées… Pour moi le football c'est aussi la construction du jeu, la tactique. Qui peut dire qu'il y avait un entraîneur hier ? Il y avait 0 tactique hier. J'ai l'impression que de plus en plus on en a que pour les attaquants. Je préfère les créateurs du jeu. Je suis persuadé que dans leur for intérieur, n'importe quel entraîneur interrogé va dire que ce n'est pas un bon match. Thierry Henry a eu le courage de le dire à la télévision anglaise » ajoute-t-il.