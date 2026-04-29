PSG-Bayern Munich a été «un mauvais match» : L’avis de Frédéric Hermel qui fait bondir sur les réseaux

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi soir, le PSG a pris un léger avantage lors du match aller face au Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des champions (5-4). La rencontre a été très animée et a provoqué énormément de réactions positives de la part de la presse internationale. Mais certains observateurs ne sont pas du même avis et parmi eux, Frédéric Hermel a tenu à le faire savoir.

Au Parc des Princes, les spectateurs ont eu la chance d'assister à certainement l'un des plus grands affrontements de l'histoire récente entre deux équipes d'un niveau exceptionnel. Le PSG et le Bayern Munich ont fait plaisir à beaucoup de monde mais d'autres ne sont pas du même avis. Le journaliste Frédéric Hermel se range même de ceux qui n'ont pas forcément été emballés. Et cela suscite de nombreuses réactions.

PSG : «Fatigué» après le choc contre le Bayern Munich, Luis Enrique se lâche en conférence de presse https://t.co/Z95hP7NVvY — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

Frédéric Hermel déçu par PSG-Bayern Journaliste de RMC spécialiste du football espagnol, Frédéric Hermel a été un peu déçu par la qualité du match qui reposait trop sur l'attaque selon lui. « Mauvais match. Si j'étais fan du PSG, je serais déçu... Quand tu mènes 5-2 te prendre 2 buts comme ça ! 5-4 ça a l'air exceptionnel, non, c'est 1-0 en fait. Le football, c'est un gardien, une défense, un milieu de terrain, une attaque. Là, on a eu le droit à une attaque de chaque côté. Voir le meilleur gardien de l'histoire se prendre 5 buts comme ça, c'est pas normal » glisse-t-il ce mercredi dans l'émission Estelle Midi.