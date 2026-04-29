«Les deux moins bons» : Lizarazu balance sur deux joueurs du PSG après le Bayern

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Neuf buts. La demi-finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4) a tenu toutes ses promesses ce mardi soir au Parc des Princes. Après la rencontre, Bixente Lizarazu a livré son analyse, pointant du doigt deux joueurs de Luis Enrique.

Le spectacle était au rendez-vous ce mardi au Parc des Princes avec la victoire du Paris Saint-Germain sur le Bayern Munich (5-4). Si les attaquants ont répondu présents, les défenseurs se sont montrés davantage en difficulté de part et d'autre. Pour Bixente Lizarazu, deux joueurs de Luis Enrique ont particulièrement souffert face aux Bavarois.

Mercato - PSG : «Je me sens pleinement épanoui avec Luis Enrique» , Vitinha répond cash au Real Madrid https://t.co/7lQDuiur78 — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

« Les deux moins bons ont été Marquinhos et Nuno Mendes » « Pour moi, les deux moins bons ont été Marquinhos et Nuno Mendes. Mendes a souffert contre Michael Olise, qui a été excellent. Et Luis Diaz a aussi été très, très bon et a beaucoup fait souffrir Marquinhos. En un contre un, le capitaine du PSG s'est complètement fait avoir par Luis Diaz (sur le 4e but du Bayern, 68e), et il a été pris sur le premier but d'Olise (41e). C'était un match d'attaquants, ce n'était pas un match de défenseurs », analyse le champion du monde 1998, dans les colonnes de L’Équipe.