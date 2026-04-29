PSG - «Je n’ai pas aimé» : L’entraîneur du Bayern Munich l’assume, il n’est pas d’accord avec Luis Enrique

Suspendu pour la demi-finale aller de Ligue des champions, Vincent Kompany a assisté à la rencontre extraordinaire entre le PSG et le Bayern Munich (5-4) depuis les tribunes du Parc des Princes. A la différence de Luis Enrique, l’entraîneur belge n’a pas du tout apprécié l’expérience.
Le Paris Saint-Germain a pris un léger avantage sur le Bayern Munich en remportant l’incroyable demi-finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Parc des Princes (5-4), mais tout reste à faire lors de la manche retour mercredi prochain (6 mai). Cette fois, Vincent Kompany sera bien présent sur le banc du Bayern Munich après avoir été suspendu à Paris. Contrairement à Luis Enrique, le Belge n’a pas apprécié son expérience en tribune.
« Moi, je n’ai pas aimé »
« J’ai aimé voir le match, bien sûr, mais pour moi, plus jamais. Ce n’est pas une position que j’aime bien. J’ai dit à mon collègue Luis Enrique que je ne comprenais pas comment il aimait se retrouver dans cette position. Moi, je n’ai pas aimé », a indiqué l’entraîneur du Bayern Munich sur Canal+.
L’échange sympathique entre Luis Enrique et Vincent Kompany
Les deux hommes ont eu un échange sympathique sur CBS, Luis Enrique interpellant son homologue bavarois sur le sujet. « Tu as regardé le match depuis les tribunes, ça t'a plu ? », « Non », lui a répondu Kompany avec un grand sourire.
En début de saison, Luis Enrique était allé volontairement dans les tribunes du Parc des Princes pour prendre de la hauteur. « Il y a très longtemps que je pense avec le staff à améliorer notre performance. J’ai vu les coachs de rugby regarder avec une perspective différente. J’ai vu la première période en tribunes et c’est magnifique, confiait l’Espagnol en septembre dernier. C’est différent, car je peux tout contrôler et c’est une option intéressante que je pourrais utiliser à l’avenir. Tu peux faire une causerie parfaite, car tu vois qui a été bon sur la pelouse. Cela donne beaucoup d’informations et je pense que c’est positif. J’ai vu la deuxième période de façon normale. »