PSG - «Je n’ai pas aimé» : L’entraîneur du Bayern Munich l’assume, il n’est pas d’accord avec Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Suspendu pour la demi-finale aller de Ligue des champions, Vincent Kompany a assisté à la rencontre extraordinaire entre le PSG et le Bayern Munich (5-4) depuis les tribunes du Parc des Princes. A la différence de Luis Enrique, l’entraîneur belge n’a pas du tout apprécié l’expérience.

Le Paris Saint-Germain a pris un léger avantage sur le Bayern Munich en remportant l’incroyable demi-finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Parc des Princes (5-4), mais tout reste à faire lors de la manche retour mercredi prochain (6 mai). Cette fois, Vincent Kompany sera bien présent sur le banc du Bayern Munich après avoir été suspendu à Paris. Contrairement à Luis Enrique, le Belge n’a pas apprécié son expérience en tribune.

😁👆🏼 Luis Enrique to Vincent Kompany: “You saw the game from the stands! Did you like it?”.



“No!”. 😂@CBSSportsGolazo 🎥🔝 pic.twitter.com/1GiPLC5E4V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

« Moi, je n’ai pas aimé » « J’ai aimé voir le match, bien sûr, mais pour moi, plus jamais. Ce n’est pas une position que j’aime bien. J’ai dit à mon collègue Luis Enrique que je ne comprenais pas comment il aimait se retrouver dans cette position. Moi, je n’ai pas aimé », a indiqué l’entraîneur du Bayern Munich sur Canal+.