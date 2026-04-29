PSG-Bayern : Scène insolite au Parc des Princes, un ramasseur de balle refuse de rendre le ballon !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est frotté au Bayern en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et le hommes de Luis Enrique se sont imposés au terme d'un match de folie (5-4). Durant la rencontre, une scène insolite a échappé à certains supporters. En effet, un ramasseur de balle a refusé de rendre le ballon à Manuel Neuer.

Tombeur de l'AS Monaco, de Chelsea et d'Arsenal, le PSG a hérité du Bayern en demi-finale. Lors du match aller, la bande à Ousmane Dembélé a accueilli celle de Michael Olise au Parc des Princes ce mardi soir. Et elle s'est imposée au terme d'un match spectaculaire (5-4). En marge de la rencontre, une scène insolite s'est produite entre un ramasseur de balle et un joueur du Bayern.

Beau geste du ramasseur de balle pic.twitter.com/tlIOFwNbLg — Media Bayern France (@MediaBayernFR) April 28, 2026

PSG 5-4 Bayern Alors qu'il voulait jouer rapidement, Manuel Neuer a sollicité un ramasseur de balle. Toutefois, ce dernier a refusé de lui donner le ballon. Une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux.