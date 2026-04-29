PSG-Bayern : Scène insolite au Parc des Princes, un ramasseur de balle refuse de rendre le ballon !

Ce mardi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est frotté au Bayern en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et le hommes de Luis Enrique se sont imposés au terme d'un match de folie (5-4). Durant la rencontre, une scène insolite a échappé à certains supporters. En effet, un ramasseur de balle a refusé de rendre le ballon à Manuel Neuer.
Tombeur de l'AS Monaco, de Chelsea et d'Arsenal, le PSG a hérité du Bayern en demi-finale. Lors du match aller, la bande à Ousmane Dembélé a accueilli celle de Michael Olise au Parc des Princes ce mardi soir. Et elle s'est imposée au terme d'un match spectaculaire (5-4). En marge de la rencontre, une scène insolite s'est produite entre un ramasseur de balle et un joueur du Bayern.
PSG 5-4 Bayern
Alors qu'il voulait jouer rapidement, Manuel Neuer a sollicité un ramasseur de balle. Toutefois, ce dernier a refusé de lui donner le ballon. Une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux.
PSG-Bayern : Malaise entre Neuer et un ramasseur de balle
En demi-finale retour de la Ligue des Champions, le PSG va affronter le Bayern à l'Allianz Arena de Munich le mercredi 6 mai. Présent en conférence de presse ce mardi soir, Luis Enrique a annoncé la couleur avant ce nouveau choc. « Comment vous projetez-vous sur le retour ? Je suis tellement fatigué que c'est difficile de me projeter dans une semaine. Il faut analyser ce match, il y a des aspects qu'on peut améliorer. Quand tu affrontes une équipe avec de telles qualités individuelles et collectives, c'est difficile. On a très bien défendu, mais on a encaissé quatre buts. Il faut se reposer, récupérer, penser au Championnat d'abord, et on va voir. Mais je pense que le retour sera similaire à ce soir. Vous vous attendez à une même avalanche de buts ? J'ai posé la question à mon staff : combien de buts faudra-t-il marquer à Munich pour passer ? Minimum trois, c'est ce que nous pensons. On va aller à Munich, un stade que nous aimons, un stade qui nous a apporté de beaux souvenirs. On va chercher à montrer la même mentalité », a estimé l'entraineur du PSG.