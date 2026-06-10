Finales NBA : Les agressions qui scandalisent Wembanyama

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après les deux victoires des Knicks à San Antonio, les Spurs ont réagi en allant s'imposer sur le parquet de la franchise de New York dans le match 3 des Finales NBA. Une victoire alors célébré sur place par ceux qui supportent Victor Wembanyana et ses coéquipiers, mais voilà que certains ont été chahutés et bousculés par les fans des Knicks. Des images qui n'ont pas manqué de faire réagir Wemby.

Menés 0-2, les Spurs ont donc remporté le match des Finales NBA face aux Knicks. A New York, Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont donc relancé la série, gardant ainsi espoir de remporter le Graal. Mais voilà que pour les fans de la franchise de San Antonio, la fête a quelque peu été gâchée. En effet, à la suite de la victoire des Spurs, des vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux où on a pu voir des fans portant un maillot de San Antonio être malmenés ou encore bousculés par ceux des Knicks.

« Il ne faut pas oublier qu'au fond, cela reste un jeu » Avant le match 4 des Finales NBA, Victor Wembanyama a d'ailleurs été interpellé sur ces images en conférence de presse. Et voilà que la star des Spurs a condamné ces comportements, lâchant alors, rapportée par L'Equipe : « Il ne faut pas oublier qu'au fond, cela reste un jeu. On joue. J'aime la passion, mais dans le respect de l'autre, donc ces agressions sont inacceptables ».