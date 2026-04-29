Mercato : Un joueur a impressionné Luis Enrique, il veut rejoindre le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait se montrer offensif sur le mercato. Récemment, le cluyb parisien a relancé la piste menant à Maghnes Akliouche (AS Monaco). Le milieu offensif de 24 ans a impressionné Luis Enrique sur ces derniers mois, et de son côté, semble déjà très emballé à l’idée de signer en faveur du champion d’Europe.

Auteur d’un match totalement fou ce mardi soir face au Bayern Munich, le PSG s’active en coulisses. En effet, les dirigeants parisiens pensent déjà au mercato estival, avec plusieurs pistes déjà bien définies. L’une d’entre elles mène notamment à Maghnes Akliouche. Très en forme sur cette fin de saison avec l’AS Monaco, l’international Français, déjà lié au PSG par le passé, pourrait définitivement rejoindre Paris cet été.

🚨ℹ️✅️Le PSG relance la piste Maghnes Akliouche, et la tendance est claire, il aurait déjà fait savoir à son entourage qu’il donnait sa priorité au PSG !



Cette offensive est notamment portée par Luis Enrique. Le joueur figure très haut sur la short-list parisienne.



Un signal… pic.twitter.com/rk38vewtby — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 29, 2026

Luis Enrique et Maghnes Akliouche veulent travailler ensemble Comme le révèle Sky Sports ce mercredi, le PSG a récemment repris contact avec le joueur, lui faisant comprendre qu’il souhaitait le recruter cet été. Le média indique que Luis Enrique en personne a été impressionné par les performances récentes du Français. A 24 ans, Maghnes Akliouche semble enfin paré pour un gros transfert. En privé, le joueur de Monaco a fait savoir à son entourage que sa priorité absolue était bien de rejoindre le PSG de Luis Enrique, qui peut lui faire franchir un nouveau palier. En interne, Akliouche serait actuellement en train de pousser afin que l’opération se concrétise assez rapidement.