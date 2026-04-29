Mercato : Un joueur a impressionné Luis Enrique, il veut rejoindre le PSG !

Cet été, le PSG pourrait se montrer offensif sur le mercato. Récemment, le cluyb parisien a relancé la piste menant à Maghnes Akliouche (AS Monaco). Le milieu offensif de 24 ans a impressionné Luis Enrique sur ces derniers mois, et de son côté, semble déjà très emballé à l’idée de signer en faveur du champion d’Europe.
Auteur d’un match totalement fou ce mardi soir face au Bayern Munich, le PSG s’active en coulisses. En effet, les dirigeants parisiens pensent déjà au mercato estival, avec plusieurs pistes déjà bien définies. L’une d’entre elles mène notamment à Maghnes Akliouche. Très en forme sur cette fin de saison avec l’AS Monaco, l’international Français, déjà lié au PSG par le passé, pourrait définitivement rejoindre Paris cet été.
Luis Enrique et Maghnes Akliouche veulent travailler ensemble
Comme le révèle Sky Sports ce mercredi, le PSG a récemment repris contact avec le joueur, lui faisant comprendre qu’il souhaitait le recruter cet été. Le média indique que Luis Enrique en personne a été impressionné par les performances récentes du Français. A 24 ans, Maghnes Akliouche semble enfin paré pour un gros transfert. En privé, le joueur de Monaco a fait savoir à son entourage que sa priorité absolue était bien de rejoindre le PSG de Luis Enrique, qui peut lui faire franchir un nouveau palier. En interne, Akliouche serait actuellement en train de pousser afin que l’opération se concrétise assez rapidement.
« Le PSG ? C’est toujours flatteur »
En mars dernier, le milieu offensif avouait être flatté de l’intérêt du PSG à son égard. « Je suis sous contrat jusqu’en 2028. Je veux juste donner le meilleur de moi-même au quotidien. Pour le reste, on verra avec le club mais honnêtement, je me sens très bien à Monaco. Le PSG ? C’est toujours flatteur. C’est l’un si ce n’est le meilleur club de France. Ça reste flatteur mais comme j’ai dit, je suis concentré sur l’AS Monaco et nos grandes échéances », indiquait ainsi Maghnes Akliouche.