Quatre ans après son transfert, Vitinha ne fait que commencer : La promesse qui va faire bondir les supporters du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a presque quatre ans, Vitinha quittait le FC Porto pour relever le défi du PSG après avoir été convaincu par Luis Campos de rejoindre le club de la capitale. Un choix gagnant puisque les trophées se sont multipliés pour l'international portugais dont la Ligue des champions. A trois ans de la fin de son contrat, Vitinha a tenu un discours qui pourrait faire vibrer les supporters.

Vitinha est, et demeurera, la première recrue de l'ère Luis Campos au PSG. La première fondation avant que Fabian Ruiz le suive quelques semaines plus tard. A l'été 2023, ce fut au tour de Luis Enrique, d'Ousmane Dembélé ou encore de Bradley Barcola de débarquer à Paris. Et la machine était donc lancée. Mais l'histoire retiendra que le premier dossier bouclé par le conseiller football du PSG n'était autre que Vitinha.

💬 Vitinha : « La Champions League au Parc, c’est magique. » 💫



Notre milieu de terrain revient sur son rôle au sein du Paris Saint-Germain, sa relation avec Luis Enrique et la saison de l’équipe. 🗞️



👉 https://t.co/azZ1tCCxFX pic.twitter.com/AIzGBGa3HL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 27, 2026

«Je sens que je me suis développé autant comme homme que comme joueur, et j’en suis très heureux» Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui a signé un nouveau contrat en février 2025 le liant au club jusqu'en juin 2029 s'est livré aux médias du PSG sur sa progression ces dernières heures. « Évidemment, ce serait un gros échec si je n’avais pas grandi ou si je ne m’étais pas amélioré sur de nombreux aspects, et si je n’étais pas devenu une meilleure personne et un meilleur joueur lors de ces quatre années. Si tu me demandes de comparer le Vitinha de 2022 à celui de maintenant, je sens que je me suis développé autant comme homme que comme joueur, et j’en suis très heureux ».