Mercato - Real Madrid : Un crack argentin va régaler Kylian Mbappé la saison prochaine, son transfert est confirmé

Axel Cornic

Arrivé en 2024 du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas gagné le moindre titre majeur avec le Real Madrid et ce n’est pas cette saison que ça va changer. Ainsi, la presse espagnole assure qu’un énorme ménage se préparerait au sein de la Casa Blanca et on connait déjà la première recrue du président Florentino Pérez.

A Madrid, c’est un été très important qui se profile. Une deuxième saison banche consécutive est un véritable affront pour un club comme le Real Madrid et les débats font déjà rage concernant les changements à apporter. Certains réclament un départ de Vinicius Jr ou l’arrivée d’un véritable attaquant de pointe, mais il y a surtout un tout jeune talent argentin qui fait parler en ce moment.

PSG : Le magnifique geste d’Ousmane Dembélé… avec un joueur du Bayern Munich ! https://t.co/z5efAvjdxV — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Nico Paz, c’est déjà fait Il s’agit évidemment de Nico Paz, véritable révélation en Serie A sous les couleurs de Como. Couvé par un certain Cesc Fabregas, le milieu offensif de 21 ans a totalement explosé, devenant l’un des dangers les plus craints par les défenses du championnat italien. Et il pourrait bien faire de même au Real Madrid la saison prochaine, aux côtés de Kylian Mbappé ! Marco Conterio nous apprend en effet sur TMW Radio que tout serait déjà bouclé pour le retour au bercail de l’international argentin parti en 2024, grâce à une clause de rachat présente dans son contrat.