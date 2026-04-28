Mbappé, Messi, Neymar quittent le PSG, Luis Enrique a posé ses conditions !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Coéquipiers pendant deux ans au PSG, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont formé un trio étoilé à Paris. Cependant, l’association de ces trois stars n’a pas du tout fonctionné, et l’arrivée de Luis Enrique en 2023 a mis fin à ce régime de stars au sein du club. Pour un ancien champion du monde, le coach espagnol a véritablement réussi son pari chez les Rouge et Bleu. Explications.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a totalement transformé le club parisien. Jusque-là mené par des stars, l’effectif du club français a été remanié par le coach espagnol et par Luis Campos, qui ont ramené du sang-neuf avec des profils parfaitement ciblés sur le mercato. Pour Ricardo La Volpe, champion du monde 1978 avec l’Argentine, Luis Enrique a parfaitement réussi à s’imposer au PSG.

🚨 Luis Enrique 🇪🇸 : « 𝗜𝗟 𝗡’𝗬 𝗔 𝗔𝗨𝗖𝗨𝗡𝗘 𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗦. ❌❤️💙



Ce sont les deux meilleures équipes d'Europe même si Arsenal a aussi fait une belle saison.



En terme de régularité, le Bayern est peut-être un peu au-dessus de nous parce… pic.twitter.com/9rdmTlUpDO — Actu Foot (@ActuFoot_) April 27, 2026

« Luis Enrique a toujours recherché un 4-3-3 agressif » « Ce qui frappe avec lui, on l'a vu après les départs de Messi, Neymar et Mbappé, c'est qu'il sait les caractéristiques des joueurs qu'il veut. Luis Enrique a toujours recherché un 4-3-3 agressif avec des joueurs de couloir essentiels pour créer des déséquilibres et trouver l'espace. Là où il montre qu'il est un grand coach, c'est qu'il parvient à faire adhérer les joueurs à ses concepts, en expliquant exactement ce qu'il attend d'eux », confie ce dernier pour l’Equipe.