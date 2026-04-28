Mbappé, Messi, Neymar quittent le PSG, Luis Enrique a posé ses conditions !

Coéquipiers pendant deux ans au PSG, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont formé un trio étoilé à Paris. Cependant, l’association de ces trois stars n’a pas du tout fonctionné, et l’arrivée de Luis Enrique en 2023 a mis fin à ce régime de stars au sein du club. Pour un ancien champion du monde, le coach espagnol a véritablement réussi son pari chez les Rouge et Bleu. Explications.
Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a totalement transformé le club parisien. Jusque-là mené par des stars, l’effectif du club français a été remanié par le coach espagnol et par Luis Campos, qui ont ramené du sang-neuf avec des profils parfaitement ciblés sur le mercato. Pour Ricardo La Volpe, champion du monde 1978 avec l’Argentine, Luis Enrique a parfaitement réussi à s’imposer au PSG.
« Luis Enrique a toujours recherché un 4-3-3 agressif »
« Ce qui frappe avec lui, on l'a vu après les départs de Messi, Neymar et Mbappé, c'est qu'il sait les caractéristiques des joueurs qu'il veut. Luis Enrique a toujours recherché un 4-3-3 agressif avec des joueurs de couloir essentiels pour créer des déséquilibres et trouver l'espace. Là où il montre qu'il est un grand coach, c'est qu'il parvient à faire adhérer les joueurs à ses concepts, en expliquant exactement ce qu'il attend d'eux », confie ce dernier pour l’Equipe.
« Il fait partie de ces rares coaches qui ont appliqué ce qu'ils ont appris »
« Le style de ce PSG est une synthèse de toutes les expériences de Luis Enrique et de sa personnalité de gagnant. Il fait partie de ces rares coaches qui ont appliqué ce qu'ils ont appris tout en faisant en sorte que leur caractère se reflète dans leurs équipes. Ses fondations reposent sur quatre pieds : condition physique, qualité technique, science tactique, mentalité collective. C'était un joueur rapide, intense, solidaire, très vertical, combatif, travailleur et discipliné. Il y a ajouté des concepts comme le jeu de position, les triangles et la recherche de l'homme libre, les changements de rythme, le pressing haut à la perte, le repli rapide », détaille de son côté Luis Llainz, membre du staff technique du Barça de 1996 à 2008.