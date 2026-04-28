PSG - Départ de Mbappé : «Luis Enrique a considéré que ce n'était pas un problème», son ami d'enfance se lâche !

Kylian Mbappé aurait pu être l'un des artisans du premier sacre du PSG en Ligue des champions. Mais c'est dans la foulée de son départ pour le Real Madrid que l'équipe de Luis Enrique a été sacrée championne dans la compétition. Un pari osé et gagnant de la part du coach espagnol qui a rendu fier un vieil ami.
Cela a été l'attraction de la première saison de Luis Enrique sur le banc de touche du PSG. Dès le début de l'exercice, Kylian Mbappé se trouvait dans le loft des indésirables en raison de sa situation contractuelle. N'ayant jamais prolongé, Mbappé a fini par communiquer sa décision de partir dès le mois de février et rien n'a plus été pareil pour le meilleur buteur de l'histoire du club avec des matchs auxquels il n'était pas forcément aligner par Enrique qui préparait la saison suivante.
«L'année d'après, tout le monde pensait que sans (Kylian) Mbappé, le PSG allait avoir du mal»
Luis Enrique a été critiqué pour cette gestion de Kylian. Son ami d'enfance, Abelardo a validé ce cheminement de pensée du coach espagnol et son pari réussi pris dans les médias. « Comme le PSG gagne toujours, les gens pensent que c'est facile. Mais ça joue bien, il y a des équipes physiques. Lens, l'OM, Monaco, Lille... Et la sélection ! Je pense qu'il a dit qu'il viendrait si on le laissait faire. Par exemple, c'était une sacrée décision de dire qu'il ne voulait plus de Neymar. L'année d'après, tout le monde pensait que sans (Kylian) Mbappé, le PSG allait avoir du mal. Luis a considéré que s'il s'en allait, ce n'était pas un problème, son équipe serait meilleure. Et il l'a prouvé ». a assuré Abelardo à L'Equipe.
«L'équipe est beaucoup plus collective depuis qu'il est parti»
Le temps a fait son œuvre, le PSG a raflé la Ligue des champions sans Kylian Mbappé, permettant à Laure Boulleau et divers observateurs de se rendre compte que l'équipe parisienne s'en tire mieux sans la star de l'équipe de France partie au Real Madrid. « Je suis plutôt PSG sans Mbappé. Déjà parce qu'ils ont gagné depuis qu'il est parti (ndlr la Ligue des champions). Mais je dirais plus aussi le style de joueuse que j'étais, un peu besogneuse, super collective. J'aimais quand l'équipe jouait ensemble, quand on défendait ensemble, quand on attaquait ensemble. Le collectif, c'est un truc qui me résume bien. Et l'équipe est beaucoup plus collective depuis qu'il est parti », a reconnu la consultante Canal+ à L'Equipe.