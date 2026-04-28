PSG - Départ de Mbappé : «Luis Enrique a considéré que ce n'était pas un problème», son ami d'enfance se lâche !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé aurait pu être l'un des artisans du premier sacre du PSG en Ligue des champions. Mais c'est dans la foulée de son départ pour le Real Madrid que l'équipe de Luis Enrique a été sacrée championne dans la compétition. Un pari osé et gagnant de la part du coach espagnol qui a rendu fier un vieil ami.

Cela a été l'attraction de la première saison de Luis Enrique sur le banc de touche du PSG. Dès le début de l'exercice, Kylian Mbappé se trouvait dans le loft des indésirables en raison de sa situation contractuelle. N'ayant jamais prolongé, Mbappé a fini par communiquer sa décision de partir dès le mois de février et rien n'a plus été pareil pour le meilleur buteur de l'histoire du club avec des matchs auxquels il n'était pas forcément aligner par Enrique qui préparait la saison suivante.

🤕 Kylian Mbappé blessé à un mois et demi du Mondial !



🗣️ Benoît Trémoulinas : « Vous pensez qu'on est plus fort avec Kylian Mbappé ? Moi, je n'en suis pas persuadé. »#EDG pic.twitter.com/3BMF1rbZgr — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) April 27, 2026

«L'année d'après, tout le monde pensait que sans (Kylian) Mbappé, le PSG allait avoir du mal» Luis Enrique a été critiqué pour cette gestion de Kylian. Son ami d'enfance, Abelardo a validé ce cheminement de pensée du coach espagnol et son pari réussi pris dans les médias. « Comme le PSG gagne toujours, les gens pensent que c'est facile. Mais ça joue bien, il y a des équipes physiques. Lens, l'OM, Monaco, Lille... Et la sélection ! Je pense qu'il a dit qu'il viendrait si on le laissait faire. Par exemple, c'était une sacrée décision de dire qu'il ne voulait plus de Neymar. L'année d'après, tout le monde pensait que sans (Kylian) Mbappé, le PSG allait avoir du mal. Luis a considéré que s'il s'en allait, ce n'était pas un problème, son équipe serait meilleure. Et il l'a prouvé ». a assuré Abelardo à L'Equipe.