Tensions confirmées, «il y a un souci» entre Kylian Mbappé et le Real Madrid

Axel Cornic

Arrivé au cours de l’été 2024, Kylian Mbappé va boucler sa deuxième saison au Real Madrid et toujours pas de trophée majeur en vue. Eliminé de la Ligue des Champions, les Madrilènes ont un large retard sur le FC Barcelone en Liga et vont donc tout droit vers un échec, avec la direction qui semble d’ores et déjà préparer une grosse révolution pour l’intersaison.

Certains pensaient que la vie espagnole de Kylian Mbappé allait être parfaite. Ils se sont lourdement trompés. La star française n’a jamais été autant critiquée que depuis qu’elle a signé au Real Madrid, avec toujours aucun trophée majeur remporté. Et ce n’est pas cette saison que ça va changer...

AmineMaTué annonce le prochain Eleven All Stars au Parc des Princes... avec Rayan Cherki https://t.co/KBDjPHs1GH — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

Rien ne va plus au Real Madrid ? Tout le monde se demande désormais ce que va faire le président Florentino Pérez, avec le chantier qui s’annonce immense cet été. Il semble en effet vouloir trouver un nouvel entraineur pour remplacer Alvaro Arbeloa et plusieurs noms ont déjà fuité, comme celui de Didier Deschamps. Mais le principal problème sera surtout de régler les problèmes dans le vestiaire, afin de construire un collectif soudé et stable. Et c’est peut-être le plus compliqué, tant les tensions semblent être nombreuses au Real Madrid.