Le Real Madrid ou l'OL ? «Si je dois aller ailleurs...», Endrick relance les débats pour son avenir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La fin de saison approche à grands pas en Ligue 1 et il en est donc de même pour le prêt d'Endrick à l'OL convenu avec le Real Madrid cet hiver et sans option d'achat. En forme à Lyon, le buteur brésilien de 19 ans a révélé en interview ne se fermer aucune porte pour son avenir qui ne s'écrira pas forcément au Real Madrid ou à l'Olympique Lyonnais.

Avec seulement trois apparitions pendant la première moitié de saison au Real Madrid sous les ordres de Xabi Alonso, Endrick faisait le choix, en accord avec les dirigeants merengue de quitter la Casa Blanca sous la forme d'un prêt de six mois sans option d'achat à l'OL. Dans le Rhône, le jeune international brésilien de 19 ans a retrouvé le sourire, le terrain et le chemin des filets.

"Si je dois retourner au Real Madrid, j'y retourne avec plaisir. Si je dois aller ailleurs, j'irai ailleurs" 🗣️



Aimeriez-vous voir le prêt du Brésilien être prolongé à Lyon ? 👀🇧🇷



Le jeune attaquant de l'OL ne se ferme aucune porte pour son avenir ⚡️ pic.twitter.com/MqOIOajTLr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 26, 2026

«En réalité, je ne sais pas» L'OL est en lice pour participer à la Ligue des champions la saison prochaine, pointant à la troisième place du classement de Ligue 1. Une qualification en C1 pourrait-elle inciter Endrick à faire le forcing afin de poursuivre son aventure entamée cet hiver à l'Olympique Lyonnais ? C'est la question que le journaliste Raphaël Domenach lui a posé pendant un entretien pour Canal+. « Tolisso est prêt à mourir pour l'équipe. J'espère pouvoir encore profiter de jouer souvent avec lui. Si Lyon se qualifie pour la Ligue des champions, il y a une chance que je reste ici ? En réalité, je ne sais pas ».