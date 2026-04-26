OL - Real Madrid : Rebondissement pour l'avenir d'Endrick ?

Alexis Brunet

L’hiver dernier, l’OL avait obtenu le prêt d’Endrick pour six mois. Une opération qui ne comprenait pas d’option d’achat car le Real Madrid voulait miser à l’avenir sur le jeune Brésilien. Finalement, la donne pourrait changer dans la capitale espagnole si Alvaro Arbeloa s’en va et si la Casa Blanca a besoin de faire de la place pour recruter certains joueurs.

Actuellement troisième de Ligue 1, l’OL est bien placé pour obtenir une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Cela serait un énorme coup pour Lyon, qui était passé tout proche d’une relégation l’été dernier. Finalement le club rhodanien a réussi à rester dans l’élite et même à jouer les premières places grâce à un mercato estival très réussi avec des coups bien sentis.

🚨 𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗖𝗞 🇧🇷 𝗡’𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗛𝗘𝗨𝗥𝗘𝗨𝗫 𝗔𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗘𝗧 𝗔 𝗧𝗥𝗢𝗨𝗩𝗘́ 𝗟𝗘 𝗕𝗢𝗡𝗛𝗘𝗨𝗥 𝗔̀ 𝗟𝗬𝗢𝗡. 🤩🦁



👇 C’est son père qui le dit :

🗣️ « Endrick a une phrase : 𝗹𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗼𝘁, 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗰… pic.twitter.com/prMtIK7f85 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 25, 2026

Endrick a rejoint l’OL sous la forme d’un prêt Le mercato estival de l’OL a été réussi, mais également celui hivernal. Lors de cette fenêtre de transfert, les Gones ont tout simplement réussi à faire venir Endrick pour renforcer leur secteur offensif. Cela s’est avéré être une réussite car le Brésilien a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises tout en délivrant sept passes décisives en 17 rencontres toutes compétitions confondues. Malheureusement, Lyon ne pourra pas compter sur l’ancien joueur de Palmeiras à l’avenir car son prêt n’est pas assorti d’une option d’achat et il va donc revenir au Real Madrid.