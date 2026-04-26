OL - Real Madrid : Rebondissement pour l'avenir d'Endrick ?

L’hiver dernier, l’OL avait obtenu le prêt d’Endrick pour six mois. Une opération qui ne comprenait pas d’option d’achat car le Real Madrid voulait miser à l’avenir sur le jeune Brésilien. Finalement, la donne pourrait changer dans la capitale espagnole si Alvaro Arbeloa s’en va et si la Casa Blanca a besoin de faire de la place pour recruter certains joueurs.
Actuellement troisième de Ligue 1, l’OL est bien placé pour obtenir une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Cela serait un énorme coup pour Lyon, qui était passé tout proche d’une relégation l’été dernier. Finalement le club rhodanien a réussi à rester dans l’élite et même à jouer les premières places grâce à un mercato estival très réussi avec des coups bien sentis.
Endrick a rejoint l’OL sous la forme d’un prêt
Le mercato estival de l’OL a été réussi, mais également celui hivernal. Lors de cette fenêtre de transfert, les Gones ont tout simplement réussi à faire venir Endrick pour renforcer leur secteur offensif. Cela s’est avéré être une réussite car le Brésilien a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises tout en délivrant sept passes décisives en 17 rencontres toutes compétitions confondues. Malheureusement, Lyon ne pourra pas compter sur l’ancien joueur de Palmeiras à l’avenir car son prêt n’est pas assorti d’une option d’achat et il va donc revenir au Real Madrid.
Un départ du Real Madrid pour Endrick ?
Endrick va donc revenir au Real Madrid, mais va-t-il y rester ? Alors que le club espagnol semblait vouloir miser sur lui à l’avenir, la donne pourrait bien changer. Selon les informations de CaughtOffside, un départ du Brésilien ne serait pas impossible lors du mercato estival. Un changement qui s’explique par le fait que la Casa Blanca pourrait être forcée de vendre certains joueurs afin d’en acheter d’autres. Le média anglais indique qu’un possible changement d’entraîneur pourrait également pousser certains membres de l’effectif à partir. Affaire à suivre…