Mercato - Real Madrid : Des «grands joueurs» vont débarquer grâce à Mourinho ?

Pierrick Levallet

Le mercato du Real Madrid pourrait bien être mouvementé cet été. Le club madrilène pourrait remplacer Alvaro Arbeloa sur le banc à l’issue de la saison. L’une des pistes évoquées est celle menant à José Mourinho. Et sur La Chaîne L’Equipe, on pense que le retour du technicien portugais dans la capitale espagnole pourrait faire venir de bons joueurs au sein de la Casa Blanca.

Le Real Madrid pourrait bien vivre un mercato assez animé cet été. Le club madrilène devrait sans doute chercher à se renforcer. Mais dans le même temps, les Merengue semblent s’être mis en quête d’un nouvel entraîneur pour remplacer Alvaro Arbeloa. L’une des pistes envisagées mène à José Mourinho. L’entraîneur de Benfica pourrait faire son retour dans la capitale espagnole, où il avait déjà officié entre 2010 et 2013. Et sur La Chaîne L’Equipe, on estime que l’arrivée du technicien portugais pourrait être une très bonne nouvelle pour le mercato du Real Madrid.

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«Il va faire venir des bons joueurs» « Le point positif que je vois avec Mourinho au Real Madrid, c’est qu’il va faire venir des bons joueurs. À un moment donné, quand tu donnes toutes les clés à Arda Güler, c’est quand même assez négatif malgré tout le bien que je pense de ce joueur-là. Je ne me régale pas avec le Real Madrid depuis un moment, mais Mourinho peut faire venir des grands joueurs » a expliqué la journaliste Charlotte Lorgeré sur le plateau de L’Equipe de Greg.